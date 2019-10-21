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谷月涵談負利率 憂貧富差距擴大

2019-10-21 21:08台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

寬量國際（QIC）策略長谷月涵21日在北威論壇上說，「美國跟香港都有同樣的問題，...
寬量國際（QIC）策略長谷月涵21日在北威論壇上說，「美國跟香港都有同樣的問題，就是貧富差距！」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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「美國跟香港都有同樣的問題，就是貧富差距！」寬量國際（QIC）策略長谷月涵21日在北威論壇上說，跟亞洲指數比較，台股表現反而好很多，原本很多人認為美中貿易大戰，台股是最大受害者，但台灣有很多東西是大陸沒辦法替代，所以台灣市場其實還蠻安全的。

台灣的利率這麼多年都很低，公司要現金增資在台灣可能可以辦10~15億，但要更多錢一定要去國外募資，台灣現金很多但是沒有人在投資。

舉債才有經濟成長

「我們是用負債去刺激經濟，沒有負債，經濟就沒辦法成長，擴大設備也要用貸款，中國大陸為帶動經濟增長，負債也愈來愈高，用負債才能刺激明年經濟成長。」谷月涵21日在台大校友會館說，以前用1.5塊錢的負債才能帶動1塊錢的GDP，現在的比例大約是3塊錢才能帶動1塊錢的GDP成長，變成負債率愈來愈高。

谷月涵說，利率往下掉，投資報酬率也會往下掉，有錢人會增值，他們貸款買房子，資金流動也比較多，會花比較多錢買股票，有錢的人會更有錢。因為利率很低，很多公司本來要倒閉破產，但卻可以維持很久，這是日本長期以來的問題，一直在生產、把產品丟到市場上，產品的價格很低，沒有通貨膨脹的壓力，東西都很便宜，經濟成長率被壓下來。

歐洲的日本化

谷月涵分析，「錢放在銀行生不了利息，乾脆拿去買東西」的迷思，結果卻是反效果，就是因為銀行賺不到利息，銀行要存更多錢，消費反而往下掉。美國的利差線，短期利率高於長期利率。利差線到負的時候，經濟一定會衰退，照理說股票市場一定會提前反應經濟衰退。

綜觀過去幾百年歷史，每60~90年都會有革命，經濟都會發生本質的改變，新科技讓經濟成長，但得到好處的人愈來愈少，只有成立新公司的人才能發大財，一般人賺錢機會愈來愈窄。沒有錢的人會愈來愈沒錢，錢都集中在最有錢的人手裡，谷月涵質疑，「這會有什麼經濟？一定會垮。」

他說，香港就是因為稅率太低了，所以有錢的人就很有錢，需要一些基本的改革，否則再一次的革命會發生。

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