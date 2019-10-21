餐飲外送員頻出意外 立法前業者先推自律規範
2019-10-21 17:20
經濟日報 記者彭慧明
／即時報導
近期餐飲外送平台的外送員頻傳事故，引發社會對此服務的議論，勞動部更直接定義平台業者與外送員為雇傭關係，被業者否認。台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）理事長彭仕邦、秘書長周元韻、監事馮昌國今（21）日下午與國發會主委陳美伶、法制協調中心參事林志憲與產業發展處處長詹方冠，以及國發會邀請交通部前部長賀陳旦、國發會諮詢委員戴季全、明日科技法律事務所創辦人王琍瑩律師就「美食外送平台發展之挑戰與研議妥適規管方式」進行討論。
今天參與者，也包括SEAT會員Uber Eats、foodpanda、Deliveroo、GoGoVan、Lalamove 等業者。
SEAT 理事長彭仕邦表示，會中初步與業者達成幾點共識，包括：
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1. 強化提升外送員與消費者保障及安全。
2. 在法律規範前優先敦促業者自律與加強他律。
3. 行政院指定國發會作為跨部會溝通之窗口，全面討論新興工作型態適用之法規。
4. 尊重外送員工作型態、意願與選擇，協助政府與業界透過具體數據，作為制定政策的重要參考依據。
5. 妥善運用平台經濟創造的彈性機會，彌補傳統勞動力難以照顧到的族群，補強社會安全網與解決就業問題。
彭仕邦表示，美食外送平台近期在台蓬勃發展，除了廣受消費大眾喜愛，也已吸引近 8-10 萬名服務提供者投入，顯示該產業已成為台灣民眾生活中不可或缺的重要服務。他表示，在制定法律之前，先讓業者與協會發揮自律與他律的功能與角色，並強調將與政府、業界共同努力，希望能於近期正式完備〈美食外送行業自律規範守則〉。
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