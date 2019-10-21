陳副總統：台灣重視民主智財權有利科技人才發展
2019-10-21 17:44中央社 台北21日電
海外人才交流會第2梯次今天開跑，吸引50名包含劍橋大學、麻省理工學院等名校校友參加。副總統陳建仁致詞時指出，台灣民主、重視智財權，吸引許多國外企業設立研發中心，盼年輕學人在台貢獻所學。
為了鼓勵海外人才返台，在產學界貢獻所學，科技部規劃「海外人才歸國橋接方案」，並從今天起舉行第2梯次，為期12天的活動。除了與業界人資主管對談，也舉行產業座談，加速學員了解認識台灣產業界現況，提升海外人才留台就業的意願。
陳副總統特別赴活動會場，與參與這次活動的學員對談，聆聽學員分享，同時勉勵出席學員。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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陳副總統在致詞時提到，台灣沒有太多的天然資源，而且還有不少天然災害，但是「人才」就是台灣最重要的資源，而且這樣的「資源」能夠支持著台灣各項產業發展。透過科技部的各項計畫，將台灣的優秀人才送出國學習，同時也能將國外人才引導到台灣，讓科學人才多元發展並且強化產學研界的連結，建構完整的科學人才流動生態系。
陳副總統也引述日前世界經濟論壇（WEF）公布2019年全球競爭力報告指出，台灣的全球排名第12名，較去年上升1個名次，而且台灣也與瑞士、德國、美國並列世界4大創新強國，因此台灣非常適合擁有創新能力的人才發揮所長。
陳副總統也提到，科技產業能夠好好發展的國家一定具備自由、民主、開放、法治與重視智慧財產權等特質，台灣就是這樣的國家，因此許多國際知名企業都選擇在台灣設立研發中心、加碼投資台灣。
最後，陳副總統也以「Trust me you can do it,and you will do it very good.」鼓勵與會學員，並希望他們也能留在台灣發展，加入台灣科技創新的行列。
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