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國發會2020年度預算案 人力資源發展減列20%

2019-10-21 15:21經濟日報 記者林于蘅／即時報導

立法院今（21）日審查國發會2020年度預算案。國發會在「促進人力資源發展」項目中的預算，較2019年減列20%，編列841萬元，遭多數立委同聲質疑，人力資源發展是現階段國家發展的關鍵，要求國發會提專案報告。

根據2018年瑞士洛桑管理學院（IMD）公布世界人才報告，台灣排名下滑四名，主要原因在於人才外流問題嚴重；立委認為，各國均祭出優渥方案吸引人才，台灣似乎做的不足，雖然國發會在攬才部分已有「外國專業人才延攬及僱用法」，但盼接下來能將培育、留用我國人才作為重點政策。

國發會主委陳美伶表示，國發會致力解決人才外流議題，研擬強化留才的策略；由於去年通過攬才專法，2019年仍需要經費進行政令宣導，2020年相關工作已告段落，轉為例行業務，因此減列預算，但並不影響同仁做專案研究的計畫。

至於立委質疑，培育、留用我國人才，促進產業轉型發展，是現階段國家發展重要指標，但今年經費反而減少編列近200萬？陳美伶說，各部會有不同分工，國發會負責研擬工作，不會實際執行計畫，很多攬才的政策工作經費都是落在科技部、教育部和勞動部，因此預算數較少。

立法院經濟委員會仍要求國發會應針對人力資源進行專案報告，並會排定議程。立委指出，國發會作為各部會的資料訊息傳遞者，由其他部會負責實質面工作，應盡管考成效責任，檢視執行狀況是否符合預期值，陳美伶表示將提書面回覆。

國發會陳美伶立法院
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