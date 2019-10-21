北市率先全面推動智慧水表 帶動智慧水產業

2019-10-21 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



台北自來水事業處推動智慧水表導入一般家庭用戶，提升水資源管理與強化預防性節水，2020年起大台北轄區新建物全面安裝智慧水表，並針對舊建物將免費提供3萬只智慧水表擴大安裝試辦，作為後續執行的基石。

北水處郭淑珍科長表示，過去有些用戶反應人工抄表會影響居家隱私，且抄表頻率為二個月一次，若期間有發生計費疑義時恐無法及時發現，如裝設智慧水表後則無需人工抄表，如有用水異常還能提早發現，對水資源有效運用更有助益。

依北水處於2015年起開始對大用水戶安裝智慧水表經驗，截至2019年9月底，已協助大用水戶提早發現用水設備問題並完成改善共513案，預防性減少流失總水量約202萬噸，相當節省4000餘萬的水費。

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現進一步推廣到家庭用戶，並配合經濟部規定水表有效期限八年汰換更新，逐年辦理轄區168萬用戶升級改裝智慧水表，將可帶動及扶植國內產業發展，並提升軟硬體品質與整合供應鏈。