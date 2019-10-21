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共同監督工廠汙染 未來申請工廠資料將公開

2019-10-21 13:05聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

為使民眾了解工廠空氣汙染相關排放管制現況，共同監督固定汙染源，環保署今天發布「固定汙染源管理資訊公開及工商機密審查辦法」，往後工廠提出設置及操作許可證申請時，地方主管機關應公開相關資料供各界檢視，民眾亦可參與意見表達。

這些固定汙染源經審查核定後設置操作及燃料使用許可證等資料，以及工廠與相關人員違規處分資訊等，也都會公開在環保署指定網站，提供民眾檢視。

環保署表示，空氣汙染防制法107年8月1日修正公布施行後，依法第24條第3項及第35條第1項、第2項規定訂定，主要規範工廠及地方主管機關應進行資訊公開項目、工商機密保密申請程序及審查方式等。

其中，公開資訊除包括固定汙染源許可證申請資料與核發內容外，舉凡空氣污染防制專責人員、辦理簽證之環境工程技師、環境檢驗測定機構查核、相關處分結果及空氣污染突發事故緊急應變措施計畫等，均可於指定網站查閱，以利民眾掌握固定汙染源相關汙染排放及管制現況。

環保署表示，為兼顧工商資訊保密需要，辦法也明定公開內容倘涉及國防機密或屬工商機密者，業者可提出保密申請並經審查後不予公開。

環保空氣汙染簽證
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