海龍離岸風電計畫與台船環海簽約統包工程
「海龍離岸風電計畫」今 (21)日與台船轉投資的「台船環海風電工程公司」簽訂台灣首宗大型統包工程計畫優先
承攬商合約，為台灣離岸風電工程本土化邁向重要里程碑。
「海龍離岸風電計畫」為加拿大獨立能源供應商北陸能源(NPI)及新加坡玉山能源、日本三井物產聯合開發台灣彰
化外海海龍風場二號與三號風場 (風場編號為18號及19號)，至於「台船環海」則為台船與歐洲比利時DEME
Offshore公司共同投資的本土化公司。
今日海龍計畫辦公室與台船環海簽訂的大型統包工程計畫，工作內容為水下基礎及海底電纜EPCI統包工程 (設計、
採購製造、運輸及安裝)，另再含風力機運輸與安裝作業合併為一大型統包工程BOP (Balance of Plant)計畫，為
台灣唯一在地化統包工程計畫。
台船指出，配合風電工程在地化政策下，海龍計畫團隊與台船環海自今年2月便與台灣鋼構生產及海事工程相關供
應鏈進行專業性及全面性訪查、座談，確實了解在地能量後。
再由台船環海籌組一個具本土實質能量的執行工作團隊，，預計自2023年開始進行離岸運輸與安裝作業，以本土化一條龍模式建置海龍離岸風場，達成經濟部產業在地化需求。
台船環海風電工程公司董事長曾國正表示，台船環海成立最大目的即希望藉由與歐洲團隊合作，將工程專業、船隊
管理、安裝技術及海域施工安全等觀念引進台灣，為台灣風電海事工程本土化技術往下扎根。
而在同仁努力下，除今年5月與哥本哈根CIP簽署彰芳西島風機運輸與安裝的優先承攬商合約外，今日能與海龍計畫
簽署大型統包工程優先承攬合約，對於落實本土化政策更具有顯著意義。
可集結國內由工程設計、鋼構產業、海事工程在符合要求情況下，將本土能量最大化，並成為台灣離岸風電工程在
地化示範團隊。
曾國正表示，大型統包工程BOP(Balance of Plant)為風電產業發包方式中最具挑戰計畫，需要擁有豐富的海上施
工及專案管理經驗與能力，而海事工作船更為本計畫可否順利成功關鍵因素，我們相信結合DEME Offshore的主力
安裝船及在地輔助船機，以台船環海專業計畫管理，必能如預定時間順利完成海龍離岸風場計畫。
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