德商增資允能風場資金到位 僑外投資金額大進補
根據經濟部投審會今（21）日公布的最新統計資料顯示，今年1至9月核准僑外投資件數為2,703件，較上年同期增加1.5%，投（增）資金額計美金78億7,742萬2,000元，較上年同期增加9.37%。金額增加主要是9月核准德商YUNLIN HOLDING GMBH以約美金4億4,957萬4,690元，增資國內事業允能風力發電股份有限公司等較大投資案所致。
此外，在今年1至9月核准新設公司件數部分統計為1,674件，新設公司投資金額計美金5億9,031萬1,000元。另，今年1至9月核准新南向國家來台投資件數為464件，較上年同期減少0.9%，投（增）資金額計美金8億5,951萬6,000元，較上年同期增加222.9%，其中澳大利亞及新加坡來台投資金額均較去年同期大幅成長。
不過，在陸資來台投資方面，件數雖較上年同期增加，但投（增）資金額則是呈現大幅衰退情形。根據經濟部投審會資料顯示，1~9月核准陸資來台投資件數為107件，較上年同期增加1.90%，投（增）資金額計美金8,730萬4,000元，較上年同期減少54.63%。
經濟部投審會表示，金額減少原因主要是107年1月份核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約美金7,522萬元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。
至於在對外投資方面，投審會指出，今年1至9月核准（備）對外投資件數為480件，較上年同期增加7.62%；投（增）資金額計美金54億5,450萬6,000元，較上年同期減少36.82%。
金額減少原因主要是107年同期核准遠東新世紀公司投資百慕達商遠東投資（控股公司）、大成不銹鋼公司等投資設立美商大成國際鋼鐵投資公司、台灣水泥增資英屬維京群島商TCC INTERNATIONAL LIMITED、國巨公司增資美商PLUTO MERGER CORPORATION等重大投資案，基期較高所致。
同時，經濟部投審會指出，今年年1至9月核准（備）對新南向國家投資件數為183件，較上年同期增加18.1%，投（增）資金額計美金22億6,404萬9,000元，較上年同期增加24.4%；其中投資金額較大者為越南、新加坡、澳大利亞、泰國。
至於對中國大陸投資方面，今年1至9月核准對中國大陸投資件數為445件，件數較上年同期減少11.18%；核准投（增）資金額計美金28億2,150萬4,000元，較上年同期減少56.90%，顯見受美中貿易衝擊，台商赴陸投資意願已大幅降低。
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