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離民主愈遠愈好！G7峰會躲窮鄉僻攘 到底怕什麼

獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

新台幣開盤 升值0.1分

2019-10-21 09:13經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

新台幣今天早盤以30.610元兌1美元，升值0.1分開出。

新台幣上周五終場以30.611元兌1美元，升值7分作收；今早開盤小升，目前來到30.574元價位，升值3.7分。

新台幣
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