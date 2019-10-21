新台幣開盤 升值0.1分

2019-10-21 09:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



新台幣今天早盤以30.610元兌1美元，升值0.1分開出。

新台幣上周五終場以30.611元兌1美元，升值7分作收；今早開盤小升，目前來到30.574元價位，升值3.7分。