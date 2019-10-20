雙子星案 南海馬頓團隊轟北市府罔顧司法救濟精神

2019-10-20 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／台北即時報導



針對上周五（18日）台北市政府發函通知台北車站C1/D1土地開發案次優申請人遞補議約，最優申請人南海馬頓團隊今(20)日作出回應，大轟此舉為政治干預專業判斷、罔顧司法救濟的基本精神。

南海馬頓發言人高慧嬴表示，台北市政府一再對外說明，「應等待相關行政救濟結果，否則如果南海馬頓團隊訴訟打贏了，又會惹爭議」。卻於南海馬頓團隊對經濟部、台北市政府的訴願及行政訴訟未有審理最終結果前，就通知次優申請人遞補議約，無法不讓人懷疑又是為了選舉而扭曲專業的投標管理工作。

台北市政府言行不一地急於推動次優申請人遞補議約，無法不透露政治再次干預了專業判斷以及罔顧司法救濟的基本精神，且不惜犧牲國際聲譽，事實上歧視外資在台灣投資的權利。由此看來，政治對台灣的傷害，並不局限於執政黨層面，在經濟和社會的各個角落都滲透了這種腐敗選舉政治的文化和利益計算。

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今年7月，經濟部投審會否准南海馬頓成立專案公司時，社會上無不視此為執政黨對台北市長柯文哲意欲參加2020總統大選設置行政障礙，讓其無法獲得最大政績。同樣，台北市政府於辦理C1/D1案開國際標前，未善盡國際標的合法性與可行性，使國際投資者投入巨資後，莫名遭投審會不合法之理由駁回專案公司之申請，而台北市政府在相關訴訟定案前，即與次優申請人進行遞補議約，是不合法也不合情理的行為，就算以最低標準都無法滿足依法施政的底線。

況且，最優申請人與次優申請人於投標時所承諾給土地所有權人最低分配比，換算差距高達150億元，台北市政府貿然與次優申請人簽約及進行開發，將造成政府及人民的實質損失，不符公共利益，顯然選舉成效的算計重要過任何政治責任以及對人民利益保障的基本原則。

台北市政府以南海馬頓團隊未於期限內完成設立專案公司及簽訂投資契約為由，逕自認定南海馬頓團隊視同放棄最優申請人資格。但依照C1/D1投資人須知第12點規定，如有不可歸責於最優申請人之情事，台北市政府得適度延長期限。台北市政府違法遞補的決定令人遺憾。

南海馬頓團隊會堅持完成與經濟部及台北市政府的訴訟程序，同時尋求WTO爭議解決的途徑。在這次投標及訴訟過程中，申請人充分理解國際大型基金公司及投資公司為什麼把台灣視為不應投資地區的緣由，亦認識到台灣經濟是如何被政治所綁架。

南海馬頓團隊希望台灣的司法是公正的和專業的，應以憲法和法律為依歸，能夠依法獨立審判，而不是用「尊重行政」的迂腐習慣，延續威權時代政治對司法的束縛，貶損司法在人民生活中的終極保護功能，繼而忽略政治在行政中的扭曲作用，恢復司法在民主社會的應有之意。事到如今，專業司法實屬這種政治失控背景裡唯一能挽回台灣國際聲譽和社會正義的依靠。