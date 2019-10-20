前亞培製造總監加入台微體 盼建置商化生產供應鏈

2019-10-20 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北即時報導



台灣微脂體（4152）邀請前亞培（Abbott）全球製造總監張學典博士加入團隊，擔任製造開發處副總經理。張博士於亞培、羅氏 （Roche）、葛蘭素史克（GSK）及拜耳（Bayer）各大藥廠累積超過35年藥物製造和品質保證的經驗，未來將帶領台微體開啟全球商業化生產供應新紀元。

台微體總經理葉志鴻表示，歡迎張博士在台微體的關鍵時刻加入台微體大家庭。

張學典在藥物製造開發方面擁有亮眼的成績，包括成功地管理多家cGMP廠的品質系統、與全球各地的活性藥物成分（API）供應商及委外生產製造商（CMO）有良好的合作關係。我們期待張博士將所累積的豐富經驗與對美國、歐洲及亞洲各國現行藥品優良製造規範的寶貴知識，傳承給台微體的製造開發部門，透過新血的加入及經驗的傳承，帶領台微體製造開發部門走向商業化製造的領域。

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張學典表示，台微體明星商品-TLC599已進入3期樞紐臨床試驗，只剩最後一哩路就可以完成目標：退化性關節炎疼痛藥物商品化。他很驚艷以台微體這種規模的生技公司，卻擁有多個具全球商業價值的產品，實屬難得，因此，他很榮幸能在這個關鍵時刻加入經營團隊，在確保提供優良品質的臨床試驗用藥供應時，同時為將來的商業化生產供應鏈做最完善的準備。

張學典擁有35年以上製程開發、專案管理與品質保證的經驗。在加入TLC之前，張學典自己經營一間顧問公司，輔導客戶公司執行與協助品質稽核、品質改善和其他化學製造管理相關問題諮詢。在此之前，他於美國亞培公司累積了25年的製藥經驗，並負責全球委外生產活性藥物及多種藥物劑型的品質保證。他在亞培任職期間，曾因其傑出成就而獲得許多總經理獎。

張學典取得美國密蘇里大學聖路易斯分校無機化學碩士學位、並於美國杜克大學取得有機化學博士學位。