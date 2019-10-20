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國內一人家庭創新高 她說吃飯永遠少一味

2019-10-20 12:28經濟日報 記者仝澤蓉／台北報導

國人居住空間變大，重要原因之一是戶內居住人數逐漸年減少，根據主計總處統計，國內12.81%的家庭是戶內成員只有一個人的一人家庭，迷你家庭越來越多，改變社會結構，也改變消費型態。

和一人家庭一樣，兩人家庭比重也持續攀升，目前來到28.85%，同樣為有調查以來的新高。

根據主計總處統計，近20年來這類迷你家庭逐年穩健成長，以一人家庭來說 ，40年前國內一人家庭占比僅3%，但是到了2000年已攀升至10%，而且這幾年仍逐年穩健上升，到今日相當於每八個家庭當中，就有一個是一人家庭 。

主計總處官員表示，調查是根據實際訪查所得資料，並非根據戶籍資料，因此一人家庭指的是有居住事實，而且家庭成員只有一個人，可能是單身未婚者，也可能是獨居老人

至於二人家庭，則可能是單親父母帶小孩，或是兄弟姊妹，以及祖孫家庭等 ；二人家庭從2011年起成為國內占比最高主流家庭類型，目前超過四分之一強。

一人家庭興起已是全球趨勢，一個人住有好有壞，通常「吃」是比較傷腦筋的一件事情。單身的吳小姐表示，一個人住很自由，最大缺點是食材永遠消耗不完，食物總是放到過期，為了準備一個人吃的一頓飯，要備齊蔥薑蒜等配料，但通常用不完，後來索性不放蔥薑蒜了，嚴格說來一個人吃飯是什麼滋味？就是「永遠少一味」。

同樣是一個人住的馮先生表示，雖然有鍋碗瓢盆，但廚房永遠只用來燒開水；還有因為生活用品消耗慢，一個人住永遠不用逛美式大賣場。

獨居老人
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