雙十連假夜市抵用券使用大爆發 全台已回收30萬張

2019-10-19 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



經濟部配合擴大秋冬國民旅遊獎勵加碼自由行旅客推出夜市抵用券每房200元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

配合擴大秋冬國旅第二波獎勵，經濟部自9月16日起加碼發給自由行旅客每房200元夜市抵用券，國內共有7千多家旅宿業及80多個夜市參與。雙十連假明顯感受到民眾使用夜市抵用券數量暴增，經濟部中部辦公室郭坤明主任今天表示，這幾日回收近10萬張，目前全台回收數量已約30萬張。

經濟部所發送200元夜市券除引起民眾高度討論，高雄、花蓮的夜市攤商都透過媒體表示生意提高2-3成，六合夜市更預估可以創造2千萬元營業額、生意成長4成。另知名團購網站表示，近一個月網路蒐尋夜市美食資訊比過去增加1.5倍，顯見夜市券廣泛受到民眾注意。

為讓第一次推動的夜市券方案順利執行，經濟部長沈榮津、次長王美花親自率同仁到各地夜市向自治會委員說明政策內容，又考量夜市攤商都是小本經營，為袪除攤商對領款延遲的疑慮，經濟部主動派員到各個夜市回收抵用券並簡化流程快速撥款，便民措施獲得讚許。

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經濟部中辦主任郭坤明陪同基隆廟口主委謝文賢說，全台夜市券已回收約30萬張，其中以花蓮東大門夜市回收及增加業績最多。另外，像宜蘭羅東、台中逢甲、嘉義文化路、高雄六合、基隆廟口、台東觀光夜市等也都是高人氣指標，經濟部同仁每回去夜市回收都是1萬張起跳。