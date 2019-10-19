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夜市抵用券回收破30萬張 全台「這個夜市」業績最威

2019-10-19 12:47經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

經濟部中部辦公室今（19）日指出，受惠上周雙十連假夜市抵用券使用大爆發，全台截至目前為止已回收30萬張夜市抵用券。

配合擴大秋冬國旅第二波獎勵，經濟部自9月16日起加碼發給自由行旅客每房200元夜市抵用券，國內共有7,000多家旅宿業及80多個夜市參與，上周雙十連假明顯感受到民眾使用夜市抵用券數量暴增，經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，這幾日回收近10萬張，目前全台回收數量已約30萬張。

根據經濟部中部辦公室統計，全台夜市券已回收約30萬張，其中北區4.5萬張、中區6萬、南區6.5萬、東區13萬，其中以花蓮東大門夜市回收及增加業績最多。

另外，像宜蘭羅東、台中逢甲、嘉義文化路、高雄六合、基隆廟口、台東觀光夜市等也都是高人氣指標。據了解，每次經濟部同仁每回去夜市回收都是1萬張起跳。

部分高雄、花蓮的夜市攤商表示，生意提高二~三成，六合夜市更預估可以創造2,000萬元營業額、生意成長四成。

另，有知名團購網站表示，近一個月網路蒐尋夜市美食資訊比過去增加1.5倍，顯見夜市券廣泛受到民眾注意，也發揮周邊效益。

夜市經濟部連假
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