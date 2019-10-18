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中經院估明年GDP略優今年 三學者：景氣必然下行

2019-10-18 20:03經濟日報 記者林于蘅／即時報導

雖然中經院預測今年GDP成長率2.33%，內外皆溫，2020年經濟成長率達2.34%。但三位學者觀點對此不同調，指出明年景氣將持續下行，並示警台灣應關注貿易戰轉單效應的持續性，還可能受到陸客限縮的挑戰。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，台灣在遭遇史上最大貿易戰、美債殖利率倒掛、人民幣破七，在股匯大屠殺之下，還能逆勢上修今年經濟成長率，確實受惠轉單的甜頭。不過，他認為，未來景氣只有下行的必然，沒有上揚的偶然。

黃蔭基以「倒Ｎ型」描述金融海嘯後的全球景氣，反彈後再度面臨下行，雖然美國降息減稅，中國大陸社會融資也增加，各國透過逆周期循環政策減輕景氣下行壓力，然而往下的動能仍持續，從美中ISM數據可知。

黃蔭基分析，反全球化浪潮之下，全球GDP很難上揚。2010年起，國際局勢就受到量化寬鬆（QE）、歐債危機二大事件紛擾，QE擴大了貧富差距，歐債危機造成歐元區核心與周邊國家的對立，衍生到英國脫歐、美中貿易戰，國內政治對立，國外貿易紛爭，至今可謂「撕裂的十年」。

中央銀行經濟研究處長林宗耀也說，央行認為明年景氣或許會「稍緩」，雖然央行同樣預測2020年經濟成長率為2.34%，數值相同但態勢不同，央行預測今年GDP成長率為2.4%，明年則略緩。

林宗耀說，最大變數在於轉單效果是否持續。美國第三波加徵關稅從中間財轉為消費財，已非台灣主力產品，由美自陸的轉單效果恐不如今年；不過，近期陸廠走向去美國化，台灣也可能受惠大陸自美國進口的轉單。

林宗耀並提及，今年9月起，陸客來台人次減少對台灣的衝擊逐漸明顯，估計今年第4季陸客來台自由行集團克合計人次可能較上年同期減少約50.9萬人次旅行收入較去年同期約減少6.98億美元，可能限縮明年服務輸出成長力道。

中央大學台經中心執行長吳大任直言，不太同意內外皆溫的說法，他認為，從去年第4季起，台灣經濟景氣一直呈現「外冷內溫」，對2020年GDP表現仍偏向悲觀；且今年9月起受到陸客禁令的影響，影響程度恐怕會擴及明年。

景氣陸客
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