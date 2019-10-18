克魯曼：機器人奪工作是假議題 別掉入兔洞
自動化日深導致勞工飯碗不保的疑慮，成為15日美國民主黨總統初選辯論的議題之一。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼則認為這是「假議題」，呼籲民主黨籍候選人別掉入「兔洞」、執迷於這個「逃避現實的幻想」。
克魯曼在18日刊出的紐約時報專欄撰文指出，1940年代未，美國務農人口約700萬人，製造業生產線勞工約1,200萬人，這些工作的確有一大部分被機械取代，當時也有許多人很惶恐，不知新工作會打哪兒來。然而，接下來的一個世代，對美國勞工而言卻是黃金時代，不僅所得銳增，許多人也躍為中產階級。
如今，科技進步一日千里，自動化導致工作流失的問題備受關切。克魯曼則引用資料指出，勞工生產力 —用來衡量勞工被機器取代的程度 — 近年來成長速度已比從前大幅減緩，2007-2018年的增幅不到之前11年增幅的一半。
那麼，為什麼政治人物這麼執著於自動化議題？爭取民主黨提名的華裔創業家楊安澤（Andrew Yang）主要競選政見是發給全民「自由紅利」，前提是假定自動化將大量砸毀勞工飯碗。克魯曼直言這種「紅利」遠不及一份像樣工作的薪資，並形容楊安澤「提供一個不充分的解決辦法，來解決一個假想的問題」。對於前美國副總裁拜登（Joe Biden）附和楊安澤的「第四波工業革命」論調，克魯曼也不以為然。
從更廣泛的角度來看，克魯曼指出，當今政壇和媒體充斥著「機器人末日將至」的科技宿命論，但他認為這其實是一種轉移注意力的伎倆——把問題怪到機器人頭上，既能凸顯自己跟得上趨勢潮流和具有前瞻性，也能以此作藉口、不支持能根治成長疲弱和貧富不均問題的政策。
克魯曼指出，當前美國失業率低，只是拜利率極低之賜；事實上，美國經濟成長持續疲軟，這與自動化無關，而是因為民間支出不足造成。
在參與這場政見辯論的民主黨人士中，克魯曼認為參議員桑德斯（Bernie Sanders）對自動化議題提供的解答最佳。克魯曼雖不同意桑德斯提議的「工作保障」（因為或許不可行），但認同他所謂「美國工作機會很多」、「應推出大規模公共投資」振衰起敝的觀點。
至於另一位聲勢看漲的候選人參議員華倫（Elizabeth Warren），克魯曼認為她對此議題的見解也是有對有錯，錯在認為改變貿易政策能挽回已大量流失到海外的製造業工作，對在主張應從解決貧富不均和富人權勢過大的問題對症下藥。
克魯曼的結論是，一再夸夸而談自動化的危險，聽起來似乎很明智務實，實際上卻是溫和中間派人士某種「逃避現實的幻想」，藉此逃避面對真正棘手的問題。對照下，像華倫和桑德斯這樣的進步改革人士，他們拒絕科技宿命論，願意面對問題根源出在政治人物的不作為，其實才是辯論會中真正理智的務實主義者，因為他們聚焦於解決真正的問題，不被自動化「假議題」轉移注意力。
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