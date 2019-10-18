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桃機三航廈亮點沒了 賴正鎰：延工時、加預算也應做

2019-10-18 19:20經濟日報 記者戴慧瑀／台北即時報導

桃園機場第三航廈為拚2024年營運，將進行設計變更，交通部和桃機公司今證實。商總理事長賴正鎰表態反對，桃園機場是國家門面，政府不應省經費，寧可延長工期、增加預算，也要做好國家百年大計。

賴正鎰說，第三航廈的設計雖有施工難度，但應該要尊重國際標設計師的創作理念，不應該為了縮短工期，方便施工就任意要求設計團隊改圖。

賴正鎰還說，政府的前瞻計畫幾千億都在花了，這種關於國家門面的經費，區區幾百億卻要省下來。

賴正鎰以新加坡樟宜機場「花園城市」、北京大興國際機場為例，認為政府千萬不要為了省一些錢，或提早完工，就輕易改圖，這樣將會全功盡棄，建議政府應該要堅持到底。

桃園機場賴正鎰
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