藍天拿下雙子星大樓開發案 發三點聲明

2019-10-18 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



雙子星大樓所在的台北車站商圈剛好介於中正區、萬華區和大同區交界，過去台北東區崛起，西區一度沒落，但在前台北市長郝龍斌喊出東西軸線翻轉後，各方期待北車商圈翻身，今年店面交易比往年多出約一倍。聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 台北車站雙子星大樓聯合開發案，台北市政府決定由次優廠商藍天團隊遞補，藍天電腦與宏匯公司發出三點聲明，強調將全力配合主辦機關台北市政府捷運局，積極推動雙子星案往前邁進。

一、藍天宏匯集團自決定投標時起，就已做好充分準備，未來一定全力以赴。

二、我們是100%台灣企業，100%本土資金。藍天電腦創立至今已36年，股票上市22年，股東人數3萬多名。宏匯集團自2014年起與雙北市政府共同合作推動公共建設，目前共有三大BOT開發案，投資金額超過新台幣150億元，並即將在明年第1季起陸續完工開幕營運。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

三、我們是一個有豐富能力與經驗，誠信踏實的團隊。本於信心和使命感，許崑泰董事長帶領團隊，結合國際、國內一流頂尖好手，投入這個象徵台灣新門戶的指標開發案。「希望立刻捲起袖子開始工作」，是我們此刻的心情。