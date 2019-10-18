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美若通過「香港法案」，將激化美中新冷戰

藍天拿下雙子星大樓開發案 發三點聲明

2019-10-18 16:35經濟日報 記者吳凱中／即時報導

雙子星大樓所在的台北車站商圈剛好介於中正區、萬華區和大同區交界，過去台北東區崛起...
雙子星大樓所在的台北車站商圈剛好介於中正區、萬華區和大同區交界，過去台北東區崛起，西區一度沒落，但在前台北市長郝龍斌喊出東西軸線翻轉後，各方期待北車商圈翻身，今年店面交易比往年多出約一倍。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
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台北車站雙子星大樓聯合開發案，台北市政府決定由次優廠商藍天團隊遞補，藍天電腦與宏匯公司發出三點聲明，強調將全力配合主辦機關台北市政府捷運局，積極推動雙子星案往前邁進。

一、藍天宏匯集團自決定投標時起，就已做好充分準備，未來一定全力以赴。

二、我們是100%台灣企業，100%本土資金。藍天電腦創立至今已36年，股票上市22年，股東人數3萬多名。宏匯集團自2014年起與雙北市政府共同合作推動公共建設，目前共有三大BOT開發案，投資金額超過新台幣150億元，並即將在明年第1季起陸續完工開幕營運。

三、我們是一個有豐富能力與經驗，誠信踏實的團隊。本於信心和使命感，許崑泰董事長帶領團隊，結合國際、國內一流頂尖好手，投入這個象徵台灣新門戶的指標開發案。「希望立刻捲起袖子開始工作」，是我們此刻的心情。

新台幣台北車站股東
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