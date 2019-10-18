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美若通過「香港法案」，將激化美中新冷戰

台北雙子星到手 藍天宏匯：希望立刻捲起袖子工作

2019-10-18 16:10經濟日報 記者陳美玲／即時報導

南海馬頓團隊確定出局，台北雙子星開發案由第二順位藍天宏匯集團拿下，對此，藍天宏匯集團今（18）日表示，感謝各位朋友關心，藍天電腦與宏匯公司將全力配合主辦機關台北市政府捷運局，積極推動雙子星案往前邁進。

藍天宏匯集團並發表三點聲明。第一、藍天宏匯集團自決定投標時起，就已作好充分準備，未來一定全力以赴。

第二、藍天宏匯集團是100%台灣企業，100%本土資金。

藍天電腦創立至今已36年，股票上市22年，股東人數3萬多名；宏匯集團自2014年起與雙北市政府共同合作推動公共建設，目前共有三大BOT開發案，投資金額超過150億元，並即將在明年第1季起陸續完工開幕營運。

第三、藍天宏匯集團是一個有豐富能力與經驗，誠信踏實的團隊；本於信心和使命感，董事長許崑泰帶領團隊，結合國際、國內一流頂尖好手，投入這個象徵台灣新門戶的指標開發案。「希望立刻捲起袖子開始工作」，是團隊此刻的心情。

集團強調，董座許崑泰及藍天宏匯團隊衷心感謝各界的支持與關心，有幸參與雙子星案是此生莫大的榮耀，一定全力以赴，立志打造雙子星成為台灣的驕傲，希望透過雙子星讓世界看到台灣的美好，讓全體市民成為最大的贏家。

藍天宏匯集團今（18）日以第二順位拿下台北雙子星C1／D1開發案。 圖／藍天宏匯...
藍天宏匯集團今（18）日以第二順位拿下台北雙子星C1／D1開發案。 圖／藍天宏匯集團提供
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