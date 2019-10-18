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2020年國內GDP預測 央行、中經院不同調

2019-10-18 12:28經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

中經院今（18）日表示，受惠於貿易轉單以及台商回台投資效益影響下，台灣經濟可望持續成長，初估第3、第4季經濟成長率分別為2.40%、2.64%，併計上半年後全年經濟成長率約2.33%，成長模式呈現「內外皆溫」，內、外需求分別貢獻1.81、0.52個百分點。

不過，中經院副院長葉俊顯也提醒，中國大陸經濟疲弱對台灣的經濟成長率會有一定的影響，因為台灣跟中國大陸貿易的依存度高，一定要提早因應。

同時，中經院今日也同步公布預測2020年國內經濟成長率約2.34%，與2019年的2.33%相當。但成長趨勢因受比較基期因素影響，上半年成長率略高於下半年。至於通貨膨脹率約1.05%，雖較2019年的0.67%增加0.38個百分點，物價環境仍屬溫和情勢。

不過，中央銀行經濟研究處處長林宗耀則表示，央行對於2020年國內經濟成長率和中經院的看法不同。林宗耀指出，央行預估2019年全年經濟成長率約2.4%，但央行預期明年的國內經濟成長率會較今年低，約2.34%。

林宗耀指出，央行評估明年輸出成長動能恐減緩，因此評估明年國內經濟成長低於今年。因為，台灣主要貿易夥伴，如美國、中國大陸等，明年經濟成長不如今年，恐制約明年輸出成長。

同時，林宗耀也提醒，「未來轉單效果能否持續」的不確定因素，也可能導致明年國內經濟成長率低於今年，且隨今年比較基期墊高，以及加徵關稅清單結構改變，由美國自中國大陸的轉單效果恐不如今年。

中經院院長陳思寬指出，目前已有多家機構下修中國大陸2019年、2020年的成長預測值，如IMF 10月最新預測報告即較前次預測值下修0.1、0.2個百分點至6.1%、5.8%。雖然台灣對中國大陸（含香港）的出口比重降至39.4%，較2018年的41.3%減降近2個百分點，但其仍是台灣最大順差來源。

陳思寬進一步指出，台灣對美國的出口增加或可填補部分因中國大陸經濟走緩而致的需求下緩，但其仍將對國內經濟成長有相當影響。尤其隨著陸客來台旅遊人數的縮減，對於國內觀光旅遊產業等，將有相對直接的影響。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，中國大陸GDP降1個百分點，台灣約會跟著降0.30個百分點，而美國GDP降1個百分點，台灣則會跟著降0.06個百分點，而中國大陸經濟的持續下行，大家都已預期到，而且明年肯定破6。

經濟成長率
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