親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／洋基快掰了 太空人靠兩發三分砲取得聽牌

平反司法不法？戒嚴體制下，司法與軍法的距離

今年經濟成長 中經院上修至2.33%

2019-10-18 11:58經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

中經院今（18）日發布最新經濟預估，逆勢上修今年經濟成長率，上調0.27個百分點至2.33%，成長模式呈現內外皆溫；2020年全年經濟成長率則預估為2.34%，與今年持平，受基期影響，明年上半年成長率將優於下半年。

中經院副院長葉俊顯指出，上修今年經濟預測主因受惠於貿易轉單效應，以及台商回台投資之效益，在多數國家下修成長率的情形下，可謂逆勢上修。

其中，2019年成長模式由內外持平轉為「內外皆溫」，國內投資為國內經濟成長重要關鍵。

根據中經院預測報告，2019年民間消費年成長率為1.82%，民間投資為6.3%。財貨與服務輸出成長率為3.25%，財貨與服務輸入成長率為2.77%。CPI年增0.67%，年減0.68個百分點。台幣兌美元全年均價為31.11元，年貶3.15%。。

葉俊顯表示，民間消費成長正負因素參半，實質薪資成長、財富效果攀升、通膨環境平緩，且旅遊補助等政策利多有助消費擴張，不過，人口結構持續少子女化，以及類壽險商品停售等因素，上半年成長率僅1％，下半年在比較基期偏低及政策激勵下預計成長2.13％，全年成長率1.82％，較去年之1.99％略減0.17個百分點。

至於國內投資，因科技產業持續挹注資本支出，加上台商、外商來台投資等情形下，表現亮眼。預估2019年全年固定資本形成成長6.99％，創下九年以來之新高紀錄，對經濟成長率貢獻1.45個百分點。

外需部分，雖遭遇國際貿易逆風，以美元計價之台灣海關商品於2019年各月成長表現多呈負值，不過，因出口物價指數跌幅更甚，且台幣略呈貶值，轉以新台幣計價的實質商品與服務輸出呈現正值，全年成長3.25％，較去年的3.75％，僅略減0.5個百分點。

預測2020年國內經濟成長率約2.34％，約與今年表現相當。結構來看，民間消費將優於今年，另外，成長趨勢因受比較基期因素影響，上半年成長率略高於下半年。至於通貨膨脹率約1.05％，雖較2019 年之0.67％增加0.38個百分點，物價環境仍屬溫和情勢。

不過，中央銀行經濟研究處長林宗耀認為，明年經濟成長變數之一在於轉單效果能否持續？美國第三波加徵關稅轉為消費財，隨今年比較基期墊高、加徵關稅清單結構改變，由美自中國大陸轉單效果恐不如今年。

另一方面，美中科技戰促使中國大陸廠商去美國化，也可能受惠中國大陸自美國進口的轉單。不過，美國對陸廠的貿易黑名單後續發展，將影響此轉單效果貢獻程度。

中經院今（18）日發布最新經濟預估，逆勢上修今年經濟成長率，上調0.27個百分點...
中經院今（18）日發布最新經濟預估，逆勢上修今年經濟成長率，上調0.27個百分點至2.33%，成長模式呈現內外皆溫；2020年全年經濟成長率則預估為2.34%，與今年持平，受基期影響，明年上半年成長率將優於下半年。圖／中經院提供
分享
中經院今（18）日發布最新經濟預估，逆勢上修今年經濟成長率，上調0.27個百分點...
中經院今（18）日發布最新經濟預估，逆勢上修今年經濟成長率，上調0.27個百分點至2.33%，成長模式呈現內外皆溫；2020年全年經濟成長率則預估為2.34%，與今年持平，受基期影響，明年上半年成長率將優於下半年。圖／中經院提供
分享

經濟成長率新台幣物價薪資通膨
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:47

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 09:05

名家觀點／電商大戰 中小企越級打怪

2019-10-18 02:13

林口新創園啟動 蘇揆送兩大利多

2019-10-17 23:36

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

四台商加碼投資22億 累計投資金額6,158億元

2019-10-17 23:29

台灣實質出口成長 四小龍中率先回神

2019-10-17 19:03

林口新創園啟動 蘇貞昌宣布兩大利多

2019-10-17 17:35

交通部成立「國家隊」 輕軌國產化目標115年達七成

2019-10-17 14:54

全台最大新創聚落 林口新創園最多國際加速器

2019-10-17 14:48

前9月台灣實質出口年增2.8% 四小龍中唯一持穩向上

2019-10-17 14:47

蘇嘉全外甥任唐榮總座 藍委批肥貓處處生

2019-10-17 14:19

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

工具機春天何在？卓永財：分散製造、五軸加工機是趨勢

2019-10-17 11:37

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

明年保費將變貴 儲蓄險恐漲30%

2019-10-17 23:41

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

2019-10-17 19:38

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

ATM跨行提領大當機 財金公司：工程師誤觸線路

2019-10-17 21:47

確定了！裕隆董事會通過 新店裕隆城暫停住宅區施工

2019-10-17 19:48

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

公股金融股息繳庫 四年新高

2019-10-18 02:50

台積Q3單季獲利逾千億 每天賺11億

2019-10-18 00:51

家人過戶土地只繳土增稅 錯！

2019-10-17 14:39

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

法人：國巨、華新科營收爆發力可期

2019-10-17 23:57

被動元件龍頭村田喊市況回穩 國巨、華新科將迎拉貨潮

2019-10-18 01:08

明年保費恐漲 壽險業憂心出現「保費懸崖」

2019-10-17 23:37

鴻海大戰略 串起光學鏈

2019-10-18 01:08

林口新創園啟動 蘇貞昌宣布兩大利多

2019-10-17 17:35

責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

台積法說會後 兩外資調升目標價

2019-10-17 23:57

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21

儲蓄險新保單 明年漲定了

2019-10-18 00:40

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

台積資本支出加碼千億 歷年最大手筆

2019-10-18 01:08

鴻海集團加碼投資日本康達智 FIT砸17億元

2019-10-17 19:37

需求強勁 光學鏡頭廠明年再掀擴產賽

2019-10-17 23:57

全台最大新創聚落 林口新創園最多國際加速器

2019-10-17 14:48

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

市場派質疑林郭文艷申讓持股 大同：個人考量與公司無關

2019-10-17 18:58

暗示iPhone11帶動營運 童子賢：和碩業績「秋高氣爽」

2019-10-17 23:40

新光銀行身分驗證創舉 央行業務局長站台肯定

2019-10-17 20:18

蘇嘉全外甥任唐榮總座 藍委批肥貓處處生

2019-10-17 14:19

廣達開發第一台無人車 在美試跑

2019-10-17 14:39

信義百貨周年慶 雙雄對尬

2019-10-18 01:22

台積「化妝師」孫又文年底退休

2019-10-17 23:57

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

華銀主辦世界明珠都更聯貸 總銷規模上看800億

2019-10-17 18:54

再被罰500萬 花旗銀行：已即時更正、未有客戶受到損失

2019-10-17 19:35

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19

迎5G時代 電信三雄大搶人才

2019-10-18 10:23

台灣實質出口成長 四小龍中率先回神

2019-10-17 19:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top