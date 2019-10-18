今年經濟成長 中經院上修至2.33%

2019-10-18 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北即時報導



中經院今（18）日發布最新經濟預估，逆勢上修今年經濟成長率，上調0.27個百分點至2.33%，成長模式呈現內外皆溫；2020年全年經濟成長率則預估為2.34%，與今年持平，受基期影響，明年上半年成長率將優於下半年。

中經院副院長葉俊顯指出，上修今年經濟預測主因受惠於貿易轉單效應，以及台商回台投資之效益，在多數國家下修成長率的情形下，可謂逆勢上修。

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其中，2019年成長模式由內外持平轉為「內外皆溫」，國內投資為國內經濟成長重要關鍵。

根據中經院預測報告，2019年民間消費年成長率為1.82%，民間投資為6.3%。財貨與服務輸出成長率為3.25%，財貨與服務輸入成長率為2.77%。CPI年增0.67%，年減0.68個百分點。台幣兌美元全年均價為31.11元，年貶3.15%。。

葉俊顯表示，民間消費成長正負因素參半，實質薪資成長、財富效果攀升、通膨環境平緩，且旅遊補助等政策利多有助消費擴張，不過，人口結構持續少子女化，以及類壽險商品停售等因素，上半年成長率僅1％，下半年在比較基期偏低及政策激勵下預計成長2.13％，全年成長率1.82％，較去年之1.99％略減0.17個百分點。

至於國內投資，因科技產業持續挹注資本支出，加上台商、外商來台投資等情形下，表現亮眼。預估2019年全年固定資本形成成長6.99％，創下九年以來之新高紀錄，對經濟成長率貢獻1.45個百分點。

外需部分，雖遭遇國際貿易逆風，以美元計價之台灣海關商品於2019年各月成長表現多呈負值，不過，因出口物價指數跌幅更甚，且台幣略呈貶值，轉以新台幣計價的實質商品與服務輸出呈現正值，全年成長3.25％，較去年的3.75％，僅略減0.5個百分點。

預測2020年國內經濟成長率約2.34％，約與今年表現相當。結構來看，民間消費將優於今年，另外，成長趨勢因受比較基期因素影響，上半年成長率略高於下半年。至於通貨膨脹率約1.05％，雖較2019 年之0.67％增加0.38個百分點，物價環境仍屬溫和情勢。

不過，中央銀行經濟研究處長林宗耀認為，明年經濟成長變數之一在於轉單效果能否持續？美國第三波加徵關稅轉為消費財，隨今年比較基期墊高、加徵關稅清單結構改變，由美自中國大陸轉單效果恐不如今年。