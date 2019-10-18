中經院上調台灣經濟成長率 預估今年2.33%
2019-10-18 11:13
聯合報 記者戴瑞瑤
／即時報導
中經院今公布第四季台灣經濟預測，預測今年台灣經濟成長率約為2.33%、明年約為2.34%，與今年經濟成長相當，相較於中經院在7月17日預測的今年2.06%、明年2.27%來說更上調。
中經院指出，上半經濟成長超乎預期，下半年因為基期低及轉單、投資效應推動，台灣經濟可望持續成長，因此上調經濟成長率。
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主計總處8月公布預測今年經濟成長2.46%、明年2.58%，中經院表示，自從主計總處8月公布後，所有機構都有普遍上修經濟成長情況。受惠於貿易轉單效應以及台商回台投資效益，今年台灣經濟表現在多數國家下修成長率的情形下，可謂是逆勢上修。上半年經濟成長達2.12%，表現超出預期，下半年基期低，搭配轉單、投資效應帶動，初估第3、4季經濟成長率分別是2.4%、2.64%，合併上半年之後預估今年經濟成長為2.33%。
預測明年經濟成長，中經院副院長葉俊顯表示，明年經濟成長預估為2.34%，約跟今年經濟成長相當，主要因素是明年成長趨勢會受今年比較基期因素影響，明年上半年成長率會略高於下半年。
但葉俊顯指出，對台灣明年經濟成長還是有三大不利因素，包括美中貿易紛爭長期化，最近IHS Markit調降美國、中國、日本等主要國家的全年經濟成長率預測，還有中國產業出口的轉型會對台灣出口有所損傷。有利部分像是科技業持續加碼對台投資，轉單效應持續跟台商回台投資加碼，根據經濟部資料，目前還有二、三十家廠商排隊在等核准，近期英業達案子也可望核准，還有公部門投資明年進一步增加，包括明年軍購部分。
中國大陸今也公布第3季GDP下滑到6%，否影響台灣經濟表現？葉俊顯表示，前一陣子大陸國務院總理李克強也對中國大陸的經濟下行有表達憂心，應該狀況不是那麼樂觀，但看大陸PMI指數好像沒有那麼悲觀，這需要持續再觀察。
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