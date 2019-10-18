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修訂花東境外包機獎助要點見效 南韓18架次直航花蓮

2019-10-18 11:03經濟日報 記者楊文琪／即時報導

交通部觀光局為鼓勵航空公司及旅遊業者提高花東地區境外包機力道，培養機場運量及旅遊市場運作特性，搭配東部地區大型觀光活動，推廣分區深度體驗旅遊，今年9月26日以積極促成國際包機直航花東包機思維調整獎助門檻，發布修訂「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」，並且馬上吸引航空公司在10~11月間開出18架次南韓直航花蓮班機，為花東地區觀光產業帶來新成長動能。

觀光局今（18）日表示，這次花東永續旅遊境外包機來台獎助要點的修訂，主要是長期關注花東觀光產業發展，主動檢討包機獎助要點申請機制，並同步以降低申請門檻和適度提高獎助金額達到吸引國際包機直航花東目標，而修訂內容包含：申請客座數門檻由每架次100人座降為50人座、提高每架次獎助金額協助補貼降落費及地勤費、延長獎助要點截止日至2020年底；餘每架次客座數高於五成的入境包機旅客，超過五成部分，每位旅客可另增額補助600元之激勵獎助仍予保留。

觀光局說，花東地區受限地理位置，極易受鐵公路運輸能量影響，又獎勵包機直航是各國鼓勵國際航公司開闢直航班機的慣行做法，加上行政院東部辦公室為協助花東地區觀光發展，自2017年起即積極與該局洽商獎助境外包機至花東方案，因此，在國家發展委員會支持下，於去年1月9日發布實施本包機獎助要點。

這次要點於今年9月26日修訂施行後，隨即收到航空公司提出本年10~11月韓國蔚山－花蓮一架次、仁川－花蓮15架次及釜山－花蓮三架次總共19架次韓國直飛花東的申請案件，顯見該花東包機獎助要點修訂後確實發揮鼓勵航空公司開出包機直航花東，將國際旅客直送花東地區、造福花東觀光產業功效，未來觀光局將持續協助花東地區引進多樣化國際客源，與花東觀光產業共同努力以台灣的好山好水好熱情吸引國際旅客到訪台灣、到訪花東。

今年9月26日修訂發布「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」後，馬...
今年9月26日修訂發布「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」後，馬上吸引航空公司在10~11月間開出18架次韓國直航花蓮班機，為花東地區觀光產業帶來新成長動能。 報系資料照
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