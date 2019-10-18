受惠台商回流 中經院上修Q3、Q4經濟成長率
2019-10-18 10:32
經濟日報 記者葉卉軒
／即時報導
中經院今（18）日表示，受惠於貿易轉單效應以及台商回台投資效益影響下，台灣經濟可望持續成長，初估第3、第4季經濟成長率分別為2.40%、2.64%，併計上半年後全年經濟成長率約2.33%，成長模式呈現內外皆溫，內、外需求分別貢獻1.81、0.52個百分點。
同時，中經院今日也同步公布預測2020年國內經濟成長率約2.34%，約與2019年的2.33%相當。但成長趨勢因受比較基期因素影響，上半年成長率略高於下半年。
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