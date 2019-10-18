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2千年前有電鍍…假到太荒唐 一流大學博物館滿滿贗品

無力...核汙水不是最慘 核災擊不垮的福島人為這事大撤退

新台幣開盤 升值0.1分

2019-10-18 09:10經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今（18）日早盤以30.680元兌1美元，升值0.1分開出。

新台幣昨日終場以30.681元兌1美元，升值4.1分作收。今早開盤升值後小幅拉回，又再度往升值方向挺進，目前來到30.629元價位，升值5.2分。

新台幣
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