資策會科法所舉辦「智資時代—2019科技法制前瞻論壇」 活動圓滿落幕

2019-10-17 21:25 聯合新聞網 台北訊



資策會科法所舉辦「智資時代-2019科技法制前瞻論壇」。圖／資策會提供 分享 facebook

在行政院科技會報辦公室指導下，財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）於本（10）月15日舉辦「智資時代-2019科技法制前瞻論壇」，聚焦於「人工智慧風險管控趨勢」、「資料經濟法制」及「政府資助科研計畫之研究資料運用開放」內容，針對當前各領域中重要法制議題進行研討。論壇吸引如經濟部、勞動部、中華電信、台電、元大銀行、王道銀行、富邦金控、新光人壽、凌群電腦、聯合醫院、安侯建業等知名產官學研共近150位代表出席，現場座無虛席。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，人工智慧（Artificial Intelligence，AI）是現今全球最具影響力的科技，但也連帶衍生其他重要議題。首先，AI需仰賴大量資料支撐，而資料從取得至後續研究和實作等一連串過程，是否符合法規？是否有違背普世倫理價值？亟需全盤探討；其次，資料應融合不同單位的多元綜整、分析才能發揮最大效益，進而形成資料經濟、共享資料，惟隨著政府、企業與個人之間的資料關係趨於多元複雜，若相關機制運作失當，恐衍生諸多法制議題，將成法制面關注之焦點。

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資策會科法所所長張瑞星亦同時指出，「資料應用」與「AI」是未來科技發展的重要關鍵，創造資料經濟價值的同時，也為個資、隱私保護議題帶來新的挑戰。張所長進一步表示，資策會科法所在AI、資料應用法制等相關議題，已進行長遠且深入之研究，透過長期觀測美國、歐盟等先進國家最新之法制發展，期望能夠作為我國前瞻性的法制參考建議。

本次論壇特別邀請微軟全球助理法務長、台灣微軟公共事務暨法律事務部總經理施立成，以「人工智慧風險管控趨勢」為主題，為現場與會貴賓介紹微軟內部的AI風險控管方向，以及其在AI技術發展上所遵循之倫理原則，並強調未來AI資訊安全防護之重要性。第二場「資料經濟法制」則是邀請工研院產科國際所組長趙祖佑，就資料經濟時代下產業發展思維與挑戰進行分享，趙組長首先提出數據與案例，說明全球科技趨勢與資料之重要性，並認為資料未來要有效被運用，需要完整的資料服務生態系。最後，由國立臺灣大學圖書資訊學系助理教授鄭瑋針對「研究資料開放：研究資料基礎建設與各國實行現況觀察」進行分享，鄭教授分別就美國、英國、荷蘭及瑞士等國家研究資料開放機制與特色進行觀察，點出各個國家參考借鏡的重點。

資策會科法所透過本次論壇，邀集產官學研各領域專家針對AI及資料應用現行法律與政策進行深度討論，對於新興科技法律議題的梳理、交流及研究成果擴散，期能凝聚社會共識，並作為後續法制環境建構之基礎與參考。

資策會科法所舉辦「智資時代-2019科技法制前瞻論壇」。圖／資策會提供 分享 facebook