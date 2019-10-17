親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

資策會科法所舉辦「智資時代—2019科技法制前瞻論壇」 活動圓滿落幕

2019-10-17 21:25聯合新聞網 台北訊

資策會科法所舉辦「智資時代-2019科技法制前瞻論壇」。圖／資策會提供
資策會科法所舉辦「智資時代-2019科技法制前瞻論壇」。圖／資策會提供
分享

行政院科技會報辦公室指導下，財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）於本（10）月15日舉辦「智資時代-2019科技法制前瞻論壇」，聚焦於「人工智慧風險管控趨勢」、「資料經濟法制」及「政府資助科研計畫之研究資料運用開放」內容，針對當前各領域中重要法制議題進行研討。論壇吸引如經濟部、勞動部、中華電信、台電、元大銀行、王道銀行、富邦金控、新光人壽、凌群電腦、聯合醫院、安侯建業等知名產官學研共近150位代表出席，現場座無虛席。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，人工智慧（Artificial Intelligence，AI）是現今全球最具影響力的科技，但也連帶衍生其他重要議題。首先，AI需仰賴大量資料支撐，而資料從取得至後續研究和實作等一連串過程，是否符合法規？是否有違背普世倫理價值？亟需全盤探討；其次，資料應融合不同單位的多元綜整、分析才能發揮最大效益，進而形成資料經濟、共享資料，惟隨著政府、企業與個人之間的資料關係趨於多元複雜，若相關機制運作失當，恐衍生諸多法制議題，將成法制面關注之焦點。

資策會科法所所長張瑞星亦同時指出，「資料應用」與「AI」是未來科技發展的重要關鍵，創造資料經濟價值的同時，也為個資、隱私保護議題帶來新的挑戰。張所長進一步表示，資策會科法所在AI、資料應用法制等相關議題，已進行長遠且深入之研究，透過長期觀測美國、歐盟等先進國家最新之法制發展，期望能夠作為我國前瞻性的法制參考建議。

本次論壇特別邀請微軟全球助理法務長、台灣微軟公共事務暨法律事務部總經理施立成，以「人工智慧風險管控趨勢」為主題，為現場與會貴賓介紹微軟內部的AI風險控管方向，以及其在AI技術發展上所遵循之倫理原則，並強調未來AI資訊安全防護之重要性。第二場「資料經濟法制」則是邀請工研院產科國際所組長趙祖佑，就資料經濟時代下產業發展思維與挑戰進行分享，趙組長首先提出數據與案例，說明全球科技趨勢與資料之重要性，並認為資料未來要有效被運用，需要完整的資料服務生態系。最後，由國立臺灣大學圖書資訊學系助理教授鄭瑋針對「研究資料開放：研究資料基礎建設與各國實行現況觀察」進行分享，鄭教授分別就美國、英國、荷蘭及瑞士等國家研究資料開放機制與特色進行觀察，點出各個國家參考借鏡的重點。

資策會科法所透過本次論壇，邀集產官學研各領域專家針對AI及資料應用現行法律與政策進行深度討論，對於新興科技法律議題的梳理、交流及研究成果擴散，期能凝聚社會共識，並作為後續法制環境建構之基礎與參考。

資策會科法所舉辦「智資時代-2019科技法制前瞻論壇」。圖／資策會提供
資策會科法所舉辦「智資時代-2019科技法制前瞻論壇」。圖／資策會提供
分享

資策會科法所舉辦「智資時代-2019科技法制前瞻論壇」。圖／資策會提供
資策會科法所舉辦「智資時代-2019科技法制前瞻論壇」。圖／資策會提供
分享

AI行政院倫理
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

林口新創園啟動 蘇貞昌宣布兩大利多

2019-10-17 17:35

交通部成立「國家隊」 輕軌國產化目標115年達七成

2019-10-17 14:54

全台最大新創聚落 林口新創園最多國際加速器

2019-10-17 14:48

前9月台灣實質出口年增2.8% 四小龍中唯一持穩向上

2019-10-17 14:47

蘇嘉全外甥任唐榮總座 藍委批肥貓處處生

2019-10-17 14:19

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

工具機春天何在？卓永財：分散製造、五軸加工機是趨勢

2019-10-17 11:37

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

名家觀點／破壞式創新 找到第二成長曲線

2019-10-17 01:38

選前時機敏感？陸投資環境報告 電電公會不公布

2019-10-17 00:37

IMF調降台灣成長率至2% 許勝雄：今明年經濟仍嚴峻

2019-10-17 00:28

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20

優待機票案裁決出爐 長榮：遺憾且不排除提行政訴訟

2019-10-16 17:07

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

藍委指蘇嘉全外甥任唐榮總座年薪400萬 批肥貓處處生

2019-10-17 12:16

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

家人過戶土地只繳土增稅 錯！

2019-10-17 14:39

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

2019-10-17 19:38

確定了！裕隆董事會通過 新店裕隆城暫停住宅區施工

2019-10-17 19:48

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

太陽能業者轉型 模組營收超越電池

2019-10-16 23:17

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50

泡湯住宿最推哪？全台十大熱銷溫泉飯店報你知

2019-10-17 10:41

尹衍樑兒代掌南山 金管會2次面試

2019-10-17 00:28

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19

全台最大新創聚落 林口新創園最多國際加速器

2019-10-17 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top