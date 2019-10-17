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台灣實質出口成長 四小龍中率先回神

2019-10-17 19:03經濟日報 記者翁至威／即時報導

財政部提出分析報告指出，貿易戰朝向長期化發展，亞洲經濟體受影響大，台灣整體表現在...
財政部提出分析報告指出，貿易戰朝向長期化發展，亞洲經濟體受影響大，台灣整體表現在亞洲居中。 聯合報系資料照／記者高彬原攝影
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美中貿易戰未歇，財政部提出分析報告指出，貿易戰朝向長期化發展，亞洲經濟體受影響大，台灣整體表現在亞洲居中，雖前九月出口年減2.5%，但觀察實質出口成長率，台灣在四小龍中率先「回穩」，在產能回台及轉單效應挹注下，實質出口力道逐季回升，第3季成長4.9%。

反觀香港、新加坡、南韓等三小龍，仍籠罩在貿易戰陰影，出口動能尚未回神，實質出口成長率呈現衰退。

美中貿易戰近期雖達成第一階段協議，然而進展並不大，持續成為全球經濟最大的不穩定因素之一。財政部分析亞洲四小龍、中國大陸、日本、泰國等12個亞洲經濟體，出口表現普遍呈現疲態。

財政部表示，台灣今年前九月出口年減2.5%，之前一度連七黑，6月翻紅後，到今年9月呈現正負交錯，官員預估，今年第4季雖有機會止跌回升，但全年來看出口呈現負成長，幾乎已成定局。

不過若排除價格變化因素，觀察實質出口成長率，台灣在亞洲四小龍中率先止跌回升。財政部指出，今年以來台灣實質出口力道逐季回升，第3季成長4.9%，主要由於電子零組件、資通與視聽產品出口表現亮眼。

而南韓則因為半導體、顯示器等主力產品外銷全面衰退，加上日本對其出口實施管制措施，至今年9月出口已連十黑，且跌幅並無轉穩現象，實質出口成長率衰減1.4%。

至於香港、新加坡則屬轉口貿易中心及城市型經濟體，對國際貿易依賴程度極高。香港實質出口已連續十個月負成長，今年前八月衰退6%，四小龍中衰退最嚴重；新加坡前八月也衰退4%。

值得關注的是，越南是美中貿易戰主要受惠國之一，尤以家具、處理器積體電路受益最多，今年以來除2月、4月外，其餘各月增幅顯著，遠優於其他經濟體。

財政部表示，美中貿易摩擦將加速全球投資區位轉移，帶動供應鏈重組，不僅是貫穿未來全球經濟成長的主軸，對中國大陸的加工製造基地地位及國際經貿版圖也有深遠影響，後續演變須持續觀察。

貿易戰財政部亞洲四小龍
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