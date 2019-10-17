經濟部今通過千如電機回台投資 累計投資額6,158億

2019-10-17 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北即時報導



經濟部投資台灣事務所今（17）日通過千如電機工業回台投資6億元。截至目前為止，經濟部已通過147家台商回台投資，累計投資金額6,158億元，預期創造53,141個本國就業機會，後續仍有20、30家台商排隊候審。

經濟部今日只通過一家千如電機工業的台商回流案。經濟部表示，美國市場占千如電機工業整體營收約45%，產品組裝近70%均位於中國大陸，貿易戰加徵關稅造成業績衰退，為了因應市場需求變化與供應鏈重整，決定投入逾6億元在楊梅擴建智慧化廠房，持續提升研發與設備，成為世界性電感領域的領導廠商。

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經濟部表示，美中貿易戰雖然有新發展，但美國並未撤銷已開徵的 25%關稅，未來雙方在談判上仍有相當多關鍵分歧待解。台商回台後續仍有2、30家排隊待審，顯示回台投資是長期趨勢，台商移轉生產基地、調整全球化布局的戰略不會改變，政府也會加速協助廠商排除投資障礙，提供轉型升級與投資落實的相關服務。