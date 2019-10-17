搶救工具機產業！經濟部重固本、助研發智慧化
2019-10-17 18:33
經濟日報 江睿智
／台北即時報導
經濟部工業局副局長楊志清今（17）日表示，為協助工具機產業固本轉型，明（2020）年投入6000萬元科專預算，協助業者投入提升產品性能與相關應用，以厚實技術研發能力，提升智慧化能量，業者可提出研發計畫申請補助。
行政院今日通過「工具機產業受美中貿易戰影響之因應策略」，提出「資金融通」、「擴大訂單」、「固本轉型」等三大策略。針對固本轉型，除了協助業者投入教育訓練及人才培訓外，經濟部針對工具機產業，於明年編列6000萬元科專預算，協助工具機升級轉型，投入研發。
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楊志清表示，智慧化將是工具機研發投入主要項目，將以深化機台的設計分析、組裝製程、測試驗證、加工應用等技術及場域驗證，建立機邊／雲端（Edge/Cloud）之檢測、分析等技術，以達到提升效率、降低成本等效益。
他指出，工具機科專預訂投入研發範圍將涵蓋上中下游，以現有機種作為技術與產品開發載具，針對關鍵零組件、整機及加工應用等面向，包含關鍵零組件及模組、加工製程及應用、機械設備校正及檢測、生產品質監控及保養等，都是研發補助範圍。
至於擴大內需方面，經濟部盤點台商回流投資計畫書，估計未來3年內，可為國內工具機業者帶來194億元商機，加上大專院校及高職、勞動部職訓中心、國營事業等設備汰舊換新32億元，合計可創造226.69億元內需。
楊志清進一步指出，預估至明年底前可先具體落實153億元工具機內需訂單，包括台商回流121億元，以及大專院校及高職、勞動部職訓中心、國營事業等設備汰舊換新32億元。
他表示，去年我工具機業產值1587億元，其中24%為內需，76%為外銷，預訂明年底前可落實153億元工具機內需訂單，約可填補工具機四成內需。
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