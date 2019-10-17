林口新創園啟動 蘇貞昌宣布兩大利多
行政院長蘇貞昌今（17）日出席「林口新創園」啟動儀式，並當場宣布兩大利多，第一為林口新市鎮五大區特定產業（包含新創在內）可享投資稅捐抵減15%，以及國發基金加倍投資新創事業，額度提高至新台幣20億元。
蘇揆表示，上述兩大利多，希望藉由希望藉由政策工具的運用及政府資源挹注，讓原來的世大運選手村成功轉型為國際新創園區，也讓林口新市鎮能夠更加發展。
蘇揆指出，經濟部相關部會利用由世大運選手村轉型的林口社會住宅空間，設立「林口新創園」，由於有對進駐的事業提供優質一站式服務與租金減免優惠，此方案大受歡迎，已吸引10國、超過百家國內外新創事業進駐。
蘇揆表示，政府不只將林口選手村轉型為最大規模的社會住宅，現在更有「林口新創園」，他期許經濟部將新創園區經營得更好，若業界反映良好、需求再增加，未來也可考慮再增加空間供給。
蘇揆表示，他上月底批定的「有利林口新市鎮產業減稅措施」自10月4日生效，提供給新市鎮五大區約180公頃土地，發展數位經濟及影視文創等產業，同時享有投資抵減營所稅15%，國發會的「創業天使投資方案」額度，也由10億元加碼至20億元。
內政部指出，「有利林口新市鎮產業減稅措施」將提供工一工業區、影視旗艦區、國際媒體發展區、林口新創園與A7等五大區域，用以發展影視文創及數位經濟等產業，並享有投資抵減營所稅15%，以吸引相關廠商進駐。
國發會表示，國發基金自2017年啟動「創業天使投資方案」，五年匡列10億元經費，今年加碼額度至20億元，並將個案投資金額自1,000萬提高至2,000萬元，且累計增資可達1億元，並放寬申請適用對象，至今已通過投資57家新創事業，帶動投資金額超過22億元。
經濟部表示，經濟部去年正式啟動「林口新創園」計畫，向內政部承租林口世大運選手村4處空間約1萬5,000坪面積，打造適合新創團隊辦公、住宿及實驗的工作場域。
經濟部指出，林口新創園自去年12月開始招商，目前已有132家國內外業者進駐，有近100家國內外新創公司、15家國際加速器等，亞馬遜Amazon Web Services（AWS）也與經濟部合作，在此共同成立「亞馬遜AWS聯合創新中心」。
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