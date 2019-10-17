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交通部成立「國家隊」 輕軌國產化目標115年達七成

2019-10-17 14:54聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

交通部近年推動鐵道國產化，由於鐵道系統橫跨車輛、號誌、通訊、供電、軌道、土建等不同軟硬體領域，交通部今天舉辦「R-TEAM鐵道科技產業聯盟成立大會」，邀集逾60家產官學研單位，共同組成台灣鐵道產業聯盟國家隊，以整合國內鐵道產業技術能量，投入國內外鐵道建設，擴大產業規模及產值效益，並將優先從輕軌建設做起，輕軌車輛國產化目標將從目前40％提升到115年達到70％。

交通部長林佳龍表示，交通部過去從工程建設、監督管理及法令制定角度作為主管機關，對整個軌道產業發展較不重視，近兩年行政院跨部會推動軌道產業推動會報並結合民間力量。他認為，政府角色應全面調整、提供平台，不只做監理也促進產業發展。

林佳龍表示，國內鐵道建設未來商機將達2兆元，全球鐵道市場年產值也將近7兆元，面對如此龐大的市場，交通部將帶領本國廠商一同參與，並從前瞻輕軌建設開始做起，包括桃園棕線、基隆輕軌、新竹輕軌等計畫，核心機電及軌道系統國產化比率將以至少50%為目標。

此外，輕軌車輛國產化目標也將從目前約40%提升到115年的70%，不但能協助廠商擴大參與建設的機會，更要讓國內建設能朝向標準化及規格化發展，建構適合產業發展的環境，以期增加國內就業機會，並能提升產業技術能力，進而在國際市場爭取商機。

交通部主導成立R-TEAM，跳脫一般由產業界自組策略聯盟的作法，主要考量鐵道系統所涉技術橫跨車輛、號誌、通訊、供電、軌道、土建等不同軟硬體領域，建設金額龐大且具技術整合難度，又面臨國際大廠競爭，交通部有責任帶領國內優秀廠商籌組團隊，從政策、技術、市場、外銷等不同層面，整合各界意見與實務經驗，以建立鐵道產業發展策略及藍圖。

交通部繼2018年推動成立跨部會軌道產業推動會報，今年進一步結合各界籌組R-TEAM鐵道科技產業聯盟，充分展現對鐵道產業的重視及企圖心，希望透過與產業界的溝通對話，能確實瞭解廠商在生產過程所遇到的困難，並協助突破，讓國家鐵道政策更接地氣，成為產業的助力，更能持續培養具潛力的優良本地廠商，投入鐵道科技產業研發與建設，為鐵道國產化注入強心針。

交通部長林佳龍今天出席「R-TEAM鐵道科技產業聯盟成立大會」。記者侯俐安／攝影
交通部長林佳龍今天出席「R-TEAM鐵道科技產業聯盟成立大會」。記者侯俐安／攝影
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鐵道基隆輕軌林佳龍
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