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全台最大新創聚落 林口新創園最多國際加速器

2019-10-17 14:48聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

林口新創園（Startup Terrace）去年9月由前行政院長賴清德開幕，經過一年招商，該園已額滿，共有132家國內外加速器及新創業者進駐，今辦啟動儀式。行政院長蘇貞昌經濟部長沈榮津、內政部次長花敬群、科技部次長許有進、國發會副主委鄭貞茂等人都出席，未來規畫再添一棟。

林口新創園利由林口世大運選手村社宅B5、A6兩棟空間，是台灣國際級創新聚落，有來自美、英、法、俄、印度、荷、韓等10國132家新創業者及加速器，並且發展領域選定AI、IOT、5G、大數據、健康及生技醫療等創新應用，發展台灣優勢，每家簽約時間3年。

蘇貞昌表示，以往社宅一帶還是荒煙蔓草，需要政府有遠見、執行有效率才有這個成果。經濟部中小企業處表示，除了現有B5、A6，未來也規畫納入A7擴大量能；以往科學園區需要土地大的平面，現在改為立體大樓聚落思維。

林口新創園（Startup Terrace）去年9月開幕，經過一年招商，該園已額...
林口新創園（Startup Terrace）去年9月開幕，經過一年招商，該園已額滿，共有132家國內外加速器及新創業者進駐，今辦啟動儀式。記者魏翊庭／攝影
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林口新創園（Startup Terrace）去年9月開幕，經過一年招商，該園已額...
林口新創園（Startup Terrace）去年9月開幕，經過一年招商，該園已額滿，共有132家國內外加速器及新創業者進駐，今辦啟動儀式。記者魏翊庭／攝影
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林口新創園（Startup Terrace）去年9月開幕，經過一年招商，該園已額滿，共有132家國內外加速器及新創業者進駐，今辦啟動儀式。行政院長蘇貞昌逛攤位。記者魏翊庭／攝影
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林口新創園（Startup Terrace）去年9月開幕，經過一年招商，該園已額...
林口新創園（Startup Terrace）去年9月開幕，經過一年招商，該園已額滿，共有132家國內外加速器及新創業者進駐，今辦啟動儀式。目前利用世大運選手村社宅B5、A6兩棟，未來規畫也納入A7。記者魏翊庭／攝影
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經濟部蘇貞昌創業
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