全台最大新創聚落 林口新創園最多國際加速器
2019-10-17 14:48
聯合報 記者魏翊庭
／新北即時報導
林口新創園（Startup Terrace）去年9月由前行政院長賴清德開幕，經過一年招商，該園已額滿，共有132家國內外加速器及新創業者進駐，今辦啟動儀式。行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津、內政部次長花敬群、科技部次長許有進、國發會副主委鄭貞茂等人都出席，未來規畫再添一棟。
林口新創園利由林口世大運選手村社宅B5、A6兩棟空間，是台灣國際級創新聚落，有來自美、英、法、俄、印度、荷、韓等10國132家新創業者及加速器，並且發展領域選定AI、IOT、5G、大數據、健康及生技醫療等創新應用，發展台灣優勢，每家簽約時間3年。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
蘇貞昌表示，以往社宅一帶還是荒煙蔓草，需要政府有遠見、執行有效率才有這個成果。經濟部中小企業處表示，除了現有B5、A6，未來也規畫納入A7擴大量能；以往科學園區需要土地大的平面，現在改為立體大樓聚落思維。
留言