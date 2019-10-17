行政院拍板 人口及住宅普查明年9月20日開跑

2019-10-17 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌今（17）日拍板主計總處擬具的「中華民國一百零九年人口及住宅普查方案」草案。蘇揆表示，明年9月至10月將進行的普查，採公務登記與調查整合方式辦理，同時提供網路填報方式供民眾選擇。

蘇揆表示，政府每十年定期舉辦人口及住宅普查相當重要，利用此機制掌握各公務資料尚無法獲得的常住人口及住宅分布、人口遷徙、就學就業、使用語言、健康照護、居住狀況等重要資訊。

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蘇揆表示，藉由上述重要資訊，政府可藉此了解基本國勢及各區域發展情形，並作為政府加強各項社會福利措施、規劃資源分配及相關政策的參據。

主計總處表示，明年預定於9月20日至10月17日辦理本次普查，據聯合國統計，2020年前後，全球約有九成國家辦理人口及住宅普查，為世界各國重要施政項目之ㄧ，本次普查將從7萬多個普查區抽選約15％樣本普查區，進行訪查填表，預計訪查約110萬個家庭。

主計總處指出，訪查工作將由各相關主管機關分工辦理，並由各地方政府所屬主計、民政、戶政、社政、警政、教育等各單位分別執行所轄區域的訪查工作。

主計總處呼籲，請民眾屆時支持普查，配合接受訪查作業，提供詳實資料，以產生正確的統計結果，建立國家基礎資訊，為全方位建設與施政奠定良好的基石。