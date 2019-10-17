親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美國眾院譴責背叛庫德人 川普：有意見去敘利亞玩沙

北市推「境內月票」800元吃到飽？ 柯文哲：會評估

行政院拍板 人口及住宅普查明年9月20日開跑

2019-10-17 12:47經濟日報 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院長蘇貞昌今（17）日拍板主計總處擬具的「中華民國一百零九年人口及住宅普查方案」草案。蘇揆表示，明年9月至10月將進行的普查，採公務登記與調查整合方式辦理，同時提供網路填報方式供民眾選擇。

蘇揆表示，政府每十年定期舉辦人口及住宅普查相當重要，利用此機制掌握各公務資料尚無法獲得的常住人口及住宅分布、人口遷徙、就學就業、使用語言、健康照護、居住狀況等重要資訊。

蘇揆表示，藉由上述重要資訊，政府可藉此了解基本國勢及各區域發展情形，並作為政府加強各項社會福利措施、規劃資源分配及相關政策的參據。

主計總處表示，明年預定於9月20日至10月17日辦理本次普查，據聯合國統計，2020年前後，全球約有九成國家辦理人口及住宅普查，為世界各國重要施政項目之ㄧ，本次普查將從7萬多個普查區抽選約15％樣本普查區，進行訪查填表，預計訪查約110萬個家庭。

主計總處指出，訪查工作將由各相關主管機關分工辦理，並由各地方政府所屬主計、民政、戶政、社政、警政、教育等各單位分別執行所轄區域的訪查工作。

主計總處呼籲，請民眾屆時支持普查，配合接受訪查作業，提供詳實資料，以產生正確的統計結果，建立國家基礎資訊，為全方位建設與施政奠定良好的基石。

中華民國蘇貞昌地方政府
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

IMF調降台灣成長率至2% 許勝雄：今明年經濟仍嚴峻

2019-10-17 00:28

工具機春天何在？卓永財：分散製造、五軸加工機是趨勢

2019-10-17 11:37

名家觀點／破壞式創新 找到第二成長曲線

2019-10-17 01:38

選前時機敏感？陸投資環境報告 電電公會不公布

2019-10-17 00:37

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20

優待機票案裁決出爐 長榮：遺憾且不排除提行政訴訟

2019-10-16 17:07

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52

高通今年對台投資 預估創4467億元產值

2019-10-16 14:45

經濟成長率IMF下修至2％ 主計長樂觀看待

2019-10-16 14:45

長榮優待機票公告 裁決認定不當勞動行為

2019-10-16 13:49

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 13:16

亞太循環經濟論壇高雄登場 產官界：重新思考生產策略

2019-10-16 12:40

全國數位檢舉頻道商壟斷 公平會：情境與當年不同

2019-10-16 12:17

黃美瑛出席高通新大樓動土 立委：這樣的公平會很扭曲

2019-10-16 12:13

IMF下修台灣經濟成長率 蔡英文：仍穩定成長

2019-10-16 12:07

美中達成貿易協議？謝金河：這次只是中場休息時間

2019-10-16 11:09

IMF下修台灣今年經濟成長至2％ 主計長：我們態度樂觀

2019-10-16 10:16

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

被抓到網銀缺失及違規兼職 金管會開罰二金融機構

2019-10-16 19:59

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

鴻海攻5G 亞太電信做先鋒

2019-10-16 14:45

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

台灣Pay淪錢坑？ 欠執照且效益差

2019-10-16 15:39

燦坤精選門市推出小米手環4 加1元多1件

2019-10-16 17:17

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

共創三贏局面！金管會「開放API平台」正式上線

2019-10-16 18:08

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34

長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

怕美中貿易戰衝擊大陸分行 金管會祭三招嚴管

2019-10-16 16:48

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

realme旗艦機亮相 台廠供應鏈Q4進補

2019-10-16 14:45

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

鴻海呂芳銘首次表態：專網要「專頻」 越快越好

2019-10-16 21:01

燦坤開放Redmi Note 8 Pro預購 會員價6599元起

2019-10-16 17:18

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

資策會區塊鏈導入智取櫃 創共享平台新商機

2019-10-16 21:02

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

優待機票案裁決出爐 長榮：遺憾且不排除提行政訴訟

2019-10-16 17:07

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

小米與燦坤合作 拓展線下通路

2019-10-16 16:56

裕電推「YES!來電」 打造台灣最大電動車充電整合平台

2019-10-16 15:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top