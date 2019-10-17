助工具機業度過貿易戰衝擊 經濟部擬創造226億元商機

2019-10-17 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



經濟部今（17）日在行政院會報告指出，由於美中貿易戰導致國際市場持保守觀望態度，針對工具機產業受到的影響提出三大策略，包含「資金融通」、「擴大訂單」與「固本轉型」，其中擴大訂單估可創造226.69億元商機，以協助工具機產業度過美中貿易戰影響。

經濟部指出，台灣工具機產業為出口導向產業，出口產值占整體產值76%，每年約32億美元。然今年1月到9月的出口值約為23.4億美元，與去年同期比較，相對衰退14%。

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經濟部表示，在資金融通方面，將與產業公會建立共同窗口，針對既有貸款提供專家服務資訊，並持續提供新增投資的業者優惠利率及手續費減免方案，盡力協助業者取得所需融資。

經濟部指出，在擴大訂單方面，內部需求部分，將加速政府部會、國營事業、相關半公股機構進行設備汰舊換新，並透過加速台商回台投資落實做法擴大內需市場，預計可創造226.69億元商機。

經濟部說明，在226.69億元商機中，因近一年多台商回台或中小企業等投資狀況不錯，至今已回台投資有6,400多億元，於此分析，有將近194億元工具機內需需求，加上政府部會、國營事業等相關需求約32億元，共約有226.69億元，將在今明年落實。

擴大訂單對外部分，經濟部表示，將加強辦理台灣機械買主聯盟、廣設商務中心協助海外通路、掌握第二生產基地移轉至新內向市場等作法，也持續推動海外拓銷、貿易推廣計畫，拓展國際市場。

在固本轉型部分，經濟部表示，將提供訓練補助津貼，鼓勵企業參加訓練課程，培訓在職人員，並規劃在北中南相關科技大學設立高階藍領的中長期培訓基地，培育更多專業人才。