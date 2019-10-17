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藍委指蘇嘉全外甥任唐榮總座年薪400萬 批肥貓處處生

2019-10-17 12:16經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

國民黨立委孔文吉、林德福今（17）日直指經濟部次長曾文生是「菊權升天」，不僅是綠營的其中一隻肥貓，也在酬庸的撲克牌角色之內。對此，曾文生答詢表示，不知道自己也在酬庸撲克牌內，也為自己澄清，表示自己目前主管國營和能源事業，高雄市的國營事業最密集，也有很多能源事業，而他正是來自高雄市，國發會主委陳美伶也為曾文生緩頰，表示曾次長是一位專業文官。

立法院經濟委員會今日邀請經濟部針對「政府直接、間接投資超過百分之二十或其董事長、總經理由政府指派、推薦之公司，其近三年來之經營績效及其再轉投資公司之董事長、總經理、董事名單及產生方式」進行專題報告，但藍營立委則以「肥貓處處生」為主軸質詢酬庸撲克牌角色之一的曾文生，也再度點名立法院長蘇嘉全大姐的兒子、唐榮不鏽鋼公司總經理張仲傑。

立委孔文吉指出，蘇嘉全外甥、唐榮不鏽鋼公司總經理張仲傑遭檢舉，28歲的他從技術員九級跳升到總經理，年薪更破400萬，不僅沒有煉鋼，也沒有冶煉技術，對銷售也完全不懂，決策管理也不知，對公司治理根本一蹋糊塗，最糟糕的是，張仲傑當上總經理之後，不潔身自愛且貪得無厭，大、小採購親自向廠商拿回扣，且狠狠撈，每次回扣50到100萬元不等，且唐榮不鏽鋼公司的相關大小採購他都親自參與並收受回扣。

對此，唐榮不鏽鋼公司代理董事長吳豐盛答詢表示，張仲傑不只有28歲，在唐榮工作也很多年，至於有沒有治理能力公司會做謹慎評估，目前他的工作情形 「還算穩定」，至於外界對張仲傑的質疑，目前唐榮公司已展開查核，經濟部政風處也有調查，唐榮公司會儘速處理，若張仲傑有不法，公司一定會處理。

藍委林德福指出，關於國營事業的任用，過去民進黨主張年輕化，也不能酬庸。但，民進黨佔肥缺領高薪，在國營企業或底下轉投資企業都是坐領高薪，吃香喝辣。過去民進黨主張人事派任要年輕化、不酬庸，實際上，行政院及其所屬派任財團法人、公民營事業董事長、總經理、董事監事超過62歲者有212人，超過65歲139人，超過68歲的61人，70歲高達40人，這不是酬庸？

林德福表示，行政院及其所屬派任財團法人、公民營事業董事長、總經理、董事監事的工作資歷應要公開透明，對人民負責，並公開過去職務經歷，以及學歷和薪水核配理由…等資料，供全民檢視。

唐榮回扣經濟部
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