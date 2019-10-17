保障美食外送員 陳美伶：國發會本周邀利害關係人開會
2019-10-17 12:00
經濟日報 記者葉卉軒
／台北即時報導
美食外送員議題持續延燒，國發會主委陳美伶今（17）日表示，外送平台帶來的新經濟模式及外送員權益受到關注，國發會本周將與外送平台等利害關係人開會收集意見，再找部會研商對策。
關於Uber Eats等外送平台合作外送員近日因車禍死傷事件頻傳，外送員權益如何保障成為熱門議題，陳美伶今日列席立法院經濟委員會受訪表示，本周已排定與外送平台、關心台灣新經濟發展的新創公司等利害關係人開會，並參考國外案例，因為不是只有台灣面臨這個問題。
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此外，針對外送員與外送平台應為僱傭或承攬關係的看法目前呈現兩極狀況。對此，陳美伶表示，承攬、僱傭關係都是依照民國十幾年時定下的民法定義，當時的工作型態與現今其實已有很大改變，是否適用勞基法也不是依承攬或僱傭關係而定，因此她認為應要跳脫此框架，從性質來判斷。
陳美伶表示，現今的新創工作型態完全顛覆過去的定義，需要努力去思考各方都能接受，又兼顧當事人權利的法規制度。
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