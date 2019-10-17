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滙豐：全球超過三分之一女性企業家 仍遇性別偏見

2019-10-17 11:57經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

滙豐私人銀行最新硏究報告指出，全球有35%女性企業家在為其企業募集資金時，仍會遇到性別偏見的挑戰；特別是女性企業家在募集投資資金時，常被問及家庭狀況、作為商業領袖的可靠程度與損失預防的相關議題，讓該偏見更為明顯。可喜的是，研究發現亞洲的情況相較於其他主要國際市場好，而英國和美國的女性企業家遭受的性別偏見程度最高，分別為54%和46%。

滙豐私人銀行「She's the Business」硏究報告，訪問了亞洲、歐洲、中東和美國超過1,200名企業家，探討女性企業家在募資過程中遇到的障礙，以及滙豐如何持續協助女性企業家克服這些挑戰。

在台灣，女性企業家所面對諸多挑戰亦受到各界重視。近期政府率團出席亞太經濟合作（APEC）婦女與經濟論壇高階政策對話會議，不但在會議中分享促進婦女經濟參與的成果，也呼籲APEC領袖重視透過性別主流化，提升各部門人員性別意識，並透過跨論壇合作，推動科技性別化創新，以解決女性參與經濟的障礙與挑戰，達到女性經濟賦權及包容性成長的目標。

滙豐（台灣）商業銀行私人銀行處負責人陳怡婷表示：「政府統計顯示，台灣女性企業主已達整體中小企業的36%，相關部會亦致力建構全平等的女性創業及就業環境，足證台灣對於女性企業家群體的重視。滙豐多年來秉持多元共融的理念，無論是員工之間或對客戶都提倡要有包容性及多樣化的態度，我們亦將持續致力於協助女性企業家克服在募資過程中所遇到的挑戰並創造成長。」

調查顯示，全球女性企業家募資金額平均比男性企業家少了5%，其中差異最大的市場為美國（-8%），其次為法國（-7%）與英國（-6%）；但亞洲市場的女性企業家在募資上順利許多，其中女性創業家在中國大陸的平均募資金額比男性企業家高出48%，而在新加坡與香港亦分別高出6%與5%。

但相對於男性企業家，幾乎全球所有受調查市場的女性企業家皆要花費更長的時間來籌資。

其中，新加坡的女性企業家平均要花費9.1個月的漫長募資審批過程，相較其男企業家的8.1個月為長；而香港的女企業家則平均面對9.7個月的募資過程（男企業家為8.8個月）。

值得注意的是，亞洲的女性企業家並沒有因為面對這些障礙而感到灰心，她們反而更積極地解決創業所帶來的挑戰。在這方面，亞洲女企業家表現出對自己生意的財務承擔，投放更多自己的私人資金。

其中，中國大陸的女性企業家平均投資19萬7,000美元，而香港與新加坡則分別為15萬4,000美元與14萬9,000美元，超越美國（約14萬1,000美元）和英國（約12萬8,000美元）。

募資新加坡
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