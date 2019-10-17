工具機春天何在？卓永財：分散製造、五軸加工機是趨勢

2019-10-17 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



中美貿易戰等因素讓台灣工具機產業景氣不振，工具機零組件大廠上銀集團總裁卓永財昨受訪指出，中美貿易戰內含國家競爭問題，是遲早會發生的，產業界面對此，「分散製造」是未來不可擋的趨勢，而且工業升級已全球多元化，台商回台也必然會增加。

卓永財說，所謂分散製造就是不必集中一地，而是依客戶或有利之處在各地設廠，並透過工業4.0的製造思考來生產，達到最佳的生產和製造方式，這是德國人一開始講工業4.0就提到的，台灣一些人也不該短視的AI流行就一窩蜂的講AI，卻忘了工業4.0是該做的。

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另外，即使是美國也在工業化，大陸也不斷在產業升級，東南亞也藉機在擴充投資和就業能量，最明顯的是越南在勞工短缺下，也搞智慧自動化，現在投資非常熱絡，全球的多元化和過去不一樣。

至於台商回台投資的趨勢也是不可避免的，但投資不是短時間，因為買廠商、土地要解決，還有人員等相關的事，本就不是半年、一年可以的。現在雖有感受到台商回台，但效益要反應出來大概要到明年下半年，就像越南今年下半年才感受明顯熱絡，真的要更熱應該是明後年的事。

卓永財也指出，愈是附加價值高的高端工廠，重新建立生產線和廠房的時間會更久，但若單純組裝，半年、一年就可以，但回台投資必然會增加，因為產業會重新思考，未來的經營策略何在，產品也必需符合全球的變遷，這也是台商未來必須走向升級和國際化必須要走的路。