親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

《我們與惡的距離》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

工具機春天何在？卓永財：分散製造、五軸加工機是趨勢

2019-10-17 11:37聯合報 記者黃寅／台中即時報導

中美貿易戰等因素讓台灣工具機產業景氣不振，工具機零組件大廠上銀集團總裁卓永財昨受訪指出，中美貿易戰內含國家競爭問題，是遲早會發生的，產業界面對此，「分散製造」是未來不可擋的趨勢，而且工業升級已全球多元化，台商回台也必然會增加。

卓永財說，所謂分散製造就是不必集中一地，而是依客戶或有利之處在各地設廠，並透過工業4.0的製造思考來生產，達到最佳的生產和製造方式，這是德國人一開始講工業4.0就提到的，台灣一些人也不該短視的AI流行就一窩蜂的講AI，卻忘了工業4.0是該做的。

另外，即使是美國也在工業化，大陸也不斷在產業升級，東南亞也藉機在擴充投資和就業能量，最明顯的是越南在勞工短缺下，也搞智慧自動化，現在投資非常熱絡，全球的多元化和過去不一樣。

至於台商回台投資的趨勢也是不可避免的，但投資不是短時間，因為買廠商、土地要解決，還有人員等相關的事，本就不是半年、一年可以的。現在雖有感受到台商回台，但效益要反應出來大概要到明年下半年，就像越南今年下半年才感受明顯熱絡，真的要更熱應該是明後年的事。

卓永財也指出，愈是附加價值高的高端工廠，重新建立生產線和廠房的時間會更久，但若單純組裝，半年、一年就可以，但回台投資必然會增加，因為產業會重新思考，未來的經營策略何在，產品也必需符合全球的變遷，這也是台商未來必須走向升級和國際化必須要走的路。

他也預測，工具機必然會走向五軸、複合化的，廠商必須要跟得上，轉型和升級的腳步要加快。

上銀集團總裁卓永財（中）指出，中美貿易戰內含國家競爭問題，是遲早會發生的，產業界...
上銀集團總裁卓永財（中）指出，中美貿易戰內含國家競爭問題，是遲早會發生的，產業界面對此，「分散製造」是未來不可擋的趨勢，而且工業升級已全球多元化，台商回台也必然會增加。記者黃寅／攝影
分享

台商卓永財
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

IMF調降台灣成長率至2% 許勝雄：今明年經濟仍嚴峻

2019-10-17 00:28

名家觀點／破壞式創新 找到第二成長曲線

2019-10-17 01:38

選前時機敏感？陸投資環境報告 電電公會不公布

2019-10-17 00:37

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20

優待機票案裁決出爐 長榮：遺憾且不排除提行政訴訟

2019-10-16 17:07

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52

高通今年對台投資 預估創4467億元產值

2019-10-16 14:45

經濟成長率IMF下修至2％ 主計長樂觀看待

2019-10-16 14:45

長榮優待機票公告 裁決認定不當勞動行為

2019-10-16 13:49

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 13:16

亞太循環經濟論壇高雄登場 產官界：重新思考生產策略

2019-10-16 12:40

全國數位檢舉頻道商壟斷 公平會：情境與當年不同

2019-10-16 12:17

黃美瑛出席高通新大樓動土 立委：這樣的公平會很扭曲

2019-10-16 12:13

IMF下修台灣經濟成長率 蔡英文：仍穩定成長

2019-10-16 12:07

美中達成貿易協議？謝金河：這次只是中場休息時間

2019-10-16 11:09

IMF下修台灣今年經濟成長至2％ 主計長：我們態度樂觀

2019-10-16 10:16

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

被抓到網銀缺失及違規兼職 金管會開罰二金融機構

2019-10-16 19:59

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

鴻海攻5G 亞太電信做先鋒

2019-10-16 14:45

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

台灣Pay淪錢坑？ 欠執照且效益差

2019-10-16 15:39

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

燦坤精選門市推出小米手環4 加1元多1件

2019-10-16 17:17

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

共創三贏局面！金管會「開放API平台」正式上線

2019-10-16 18:08

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34

長榮優待機票公告 裁決認定不當勞動行為

2019-10-16 13:49

長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52

怕美中貿易戰衝擊大陸分行 金管會祭三招嚴管

2019-10-16 16:48

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

realme旗艦機亮相 台廠供應鏈Q4進補

2019-10-16 14:45

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

鴻海呂芳銘首次表態：專網要「專頻」 越快越好

2019-10-16 21:01

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

燦坤開放Redmi Note 8 Pro預購 會員價6599元起

2019-10-16 17:18

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

優待機票案裁決出爐 長榮：遺憾且不排除提行政訴訟

2019-10-16 17:07

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

小米與燦坤合作 拓展線下通路

2019-10-16 16:56

資策會區塊鏈導入智取櫃 創共享平台新商機

2019-10-16 21:02

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

裕電推「YES!來電」 打造台灣最大電動車充電整合平台

2019-10-16 15:53

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top