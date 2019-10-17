LINE Pay 一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動
2019-10-17 00:05
聯合報 記者蔡孟妤
／即時報導
因台電工程施工不慎挖斷電信業者光纖網路，導致「LINE Pay 一卡通帳戶」16日下午1點49分中斷服務，下午4點03分才全面恢復。一卡通公司今晚表示，對服務中斷造成用戶不便深感抱歉，17日上午11點到下午5點將舉辦用戶回饋活動。
一卡通公司表示，對用戶造成不便深感抱歉，服務已於16日下午4點03分全面恢復。因本次服務中斷造成忠實用戶的不便，「LINE Pay 一卡通帳戶」將於17日上午11點到下午5點舉辦用戶回饋活動。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
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- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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一卡通公司表示，回饋活動期間，用戶凡於四大超商（包含7-ELEVEN、 全家便利商店、Hi-Life萊爾富與OK超商），使用「LINE Pay 一卡通帳戶」付款，不限金額可獲LINE POINTS 10%回饋，活動期間每位用戶回饋上限100點。
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