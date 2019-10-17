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LINE Pay 一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

因台電工程施工不慎挖斷電信業者光纖網路，導致「LINE Pay 一卡通帳戶」16日下午1點49分中斷服務，下午4點03分才全面恢復。一卡通公司今晚表示，對服務中斷造成用戶不便深感抱歉，17日上午11點到下午5點將舉辦用戶回饋活動。

一卡通公司表示，對用戶造成不便深感抱歉，服務已於16日下午4點03分全面恢復。因本次服務中斷造成忠實用戶的不便，「LINE Pay 一卡通帳戶」將於17日上午11點到下午5點舉辦用戶回饋活動。

一卡通公司表示，回饋活動期間，用戶凡於四大超商（包含7-ELEVEN、 全家便利商店、Hi-Life萊爾富與OK超商），使用「LINE Pay 一卡通帳戶」付款，不限金額可獲LINE POINTS 10%回饋，活動期間每位用戶回饋上限100點。

因台電工程施工不慎挖斷電信業者光纖網路，導致「LINE Pay 一卡通帳戶」16...
因台電工程施工不慎挖斷電信業者光纖網路，導致「LINE Pay 一卡通帳戶」16日下午中斷2個多小時。一卡通公司17日上午11點到下午5點將舉辦用戶回饋活動。圖／一卡通公司提供
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