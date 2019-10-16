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響應世界糧食日 DHL攜台灣全民食物銀行籲惜食愛地球

2019-10-16 20:36經濟日報 記者楊文琪／即時報導

全球國際快遞服務業者DHL在今（16）日「世界糧食日」加強宣導「惜食」理念，並與社團法人台灣全民食物銀行協會（以下簡稱台灣全民食物銀行）攜手呼籲大眾，減少糧食浪費、避免購買過量的食物，以減輕台灣糧食浪費及資源分配不均的問題。

DHL國際快遞總經理黃湧君表示：「『連結人群、改善生活』是德國郵政DPDHL集團的使命之一，我們不僅促進全球貿易，也強化人與人之間的連結，並期許能在改善人類生活上做出貢獻。與台灣全民食物銀行的合作意義重大，讓我們的員工能夠更深入的了解『惜食』的理念、協助提高公眾意識，也能身體力行，為台灣社會做出回饋與貢獻。」

台灣全民食物銀行理事長古碧玲說，相較於全球，台灣的飢餓問題較不顯著，需要注意的是糧食分配不均及過度浪費的問題。

根據行政院環境保護署統計， 2017年3月至2018年4月超市和量販業申報之廚餘廢棄輛平均每月超過500公噸，造成大量資源損失。全球糧食與飢餓問題同時也被列為聯合國公布的永續發展目標3重點項目之一。

「台灣全民食物銀行是全台灣唯一具有國際食物銀行網絡認證的合格會員，多年來致力於推廣『惜食』理念並將物資分送至全台非營利機構及偏鄉小學。與DHL國際快遞的合作，讓我們在台灣的志業能夠得到更快速的推廣、更有效的幫助到需要的團體。」古碧玲補充道。

每年的10月16日為聯合國糧食及農業組織制定的「世界糧食日」，旨在促進人們珍惜糧食、增強國際社會對於全球飢餓問題的認知。

DHL國際快遞2016年起與台灣全民食物銀行合作推廣「資源不浪費、台灣無飢餓」計畫，除捐贈運務車來協助協會運送物資到全台各地外，也協助計畫中的「偏鄉教室營養補充包方案」，提供偏鄉學校每周三次的營養補充品； DHL於內部積極宣導惜食理念外，也發起員工的物資募集計畫，2019年累計至今已捐贈近1公噸的物資，由台灣全民食物銀行整理後捐贈予全台超過180家中小型社福機構及偏鄉學校等。

DHL台灣2019年1至10月已均贈近一噸的物資，幫助全台超過180家社福機構及...
DHL台灣2019年1至10月已均贈近一噸的物資，幫助全台超過180家社福機構及學校。圖／DHL提供
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