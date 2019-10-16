蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



台灣區工具機暨零組件公會今(16)日召開第五屆第一次會員大會，蔡英文總統宣布，面對美中貿易戰衝擊，政府將從資金融通、擴大訂單與固本轉型三大方向，協助工具機業者轉型升級，維持拓展海外市場動能。

首先在資金融通部分，對於新投資，蔡英文說，政府有投資抵減、融資優惠的協助；至於舊貸款，她已請經濟部搭建平台、建立窗口，把產業公會跟銀行公會連結起來，隨時溝通解決問題。

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其次在擴大訂單方面，經過盤點，台商回台投資可帶來194億元需求，加上公部門未來汰舊換新設備計畫，也大約有32億元，合計可帶動226億元機械設備商機，政府將提供媒合平台，促進內需。

第三是最關鍵的固本轉型，短期留才與中長期培育一樣重要，政府將投入資源，支持產業的職場再訓練與相關技術研發，還有中長期人才培訓基地，讓產業基礎更穩固，未來才能先蹲後跳。

據了解，相關具體細節將在明天的行政院會中討論通過。

蔡英文指出，全球的經濟都因為美中貿易戰的變動而受影響，尤其在製造業上，對於生產設備的投資，確實是有相當的觀望氣氛。不過，政府與工具機業者一樣有信心，「我們要把台灣的工具機賣到全世界」。

蔡英文舉例說明，像剛落幕的歐洲工具機大展共有239家台灣廠商參展，規模僅次於地主國德國，成為全球第二大參展國，她相信這就是台灣產業界開拓市場的決心，政府不會讓大家孤軍奮戰。

蔡英文強調，去年台灣工具機出口達到36億美元，是機械產業出口最大宗的產品，整體機械業產值能夠連二年達成破兆紀錄，工具機產業絕對是關鍵。接下來，政府會跟大家一起努力，一起站穩腳步，全力升級轉型。

台灣區工具機暨零組件公會今天同步完成理監事改選，原任理事長嚴瑞雄正式交棒，由監事會召集人、哈伯精密董事長許文憲接任第五屆理事長，新任監事會召集人為台灣麗馳董事長胡偉華。

今天包括總統蔡英文、行政院政務委員龔明鑫、內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、外貿協會秘書長葉明水、台中副市長令狐榮達，以及公會名譽理事長楊德華、卓永財等人均出席與會。