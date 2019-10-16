總統：從三大方向 協助我國工具機產業
蔡英文總統今（16）日出席「台灣區工具機暨零組件工業同業公會第五屆第一次會員大會」時表示，面對美中貿易戰的衝擊，政府會從資金融通、擴大訂單跟固本轉型三大方向來協助工具機產業，跟大家一起努力，一起站穩腳步，全力升級轉型，讓拓展海外市場的動能持續維持。
總統說，全世界的經濟都因為美中貿易戰的變動而受影響，尤其在製造業上，對於生產設備的投資，確實是有相當的觀望氣氛。不過，台灣的工具機業者一樣有信心，我們要把台灣的工具機賣到全世界。
總統舉例說明，像剛落幕的歐洲工具機大展共有239家台灣廠商參展，規模僅次於地主國德國，成為全球第二大參展國，她相信這就是我們產業界開拓市場的決心。
總統指出，工具機產業先進很努力，政府不會讓大家孤軍奮戰，面對美中貿易戰的衝擊，當工具機產業的生意受影響時，經濟部長沈榮津跟大家坐下來討論，政務委員龔明鑫負責協調各部會，行政團隊集思廣益找出解決方案。
總統說，政府傾聽意見，跟大家一起面對困難、克服挑戰。這就是有政府，會做事。上個月她告訴大家，政府要從資金融通、擴大訂單跟固本轉型三大方向來協助，今天她要跟大家做更具體的說明。
總統指出，第一，在資金融通的部分，對於新的投資，政府有投資抵減、融資優惠的協助。至於舊的貸款，她也請經濟部來搭建平臺、建立窗口，把產業公會跟銀行公會連結起來，隨時溝通解決問題。
第二，在擴大訂單方面，經過盤點，臺商回臺投資預計可以帶來194億的需求，再加上公部門未來汰舊換新設備的計畫，也大約有32億元。一共可以帶來226億元的機械設備商機。
第三是最關鍵的固本轉型。短期留才跟中長期培育一樣重要。政府會投入資源，支持產業的職場再訓練、相關技術研發，以及中長期的人才培訓基地，讓產業基礎更穩固，未來才能先蹲後跳。
總統強調，台灣的工具機產業絕對有世界級的實力。去年，工具機的出口達到36億美元，是機械產業當中出口最大宗的產品，整體機械業產值能夠連兩年達成破兆的紀錄，工具機產業絕對是關鍵。接下來，政府會跟大家一起努力，一起站穩腳步，全力升級轉型，更要讓拓展海外市場的動能持續維持。
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