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香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

香港反送中」事件牽涉層面廣泛、影響深遠，台灣民眾最該關注什麼？中央銀行副總裁陳南光今（16）日下午表示，「最重要的一點，民主、法治、人權，這些東西都是普世價值」。

台灣金融研訓院下午舉辦「美中貿易戰升級‧臺灣的新機會」研討會，陳南光受邀致詞。他會後受訪時表示，香港能夠成為全球前三大金融中心，主因以法治為基礎，投資人對香港的信心如果因為法治基礎鬆動而受到動搖，香港的國際金融中心地位可能就相當危險。

「我可以比喻，像我們使用的貨幣一樣」，各國發行的貨幣，都屬於法令貨幣，為什麼一般大眾要接受，來自民眾的信心，民眾的信心源於央行承諾要維護幣值的穩定。

假設央行不遵守基本承諾，民眾對貨幣的信心很短時間內會崩潰。

陳南光提醒，國際金融中心的地位不是一朝一夕建立而成，一旦法治基礎鬆動、投資人信心動搖，國際金融中心的地位可能很短時間內崩潰。

陳南光表示，他沒辦法預測到底什麼時候會發生這種事情，但香港目前情勢演變，存在上述危險。

他並表示，美中貿易戰已經不只是貿易戰或科技戰，而是價值之戰。「我們今天看到的，美國不論民主黨或共和黨，對於中國的態度，不會因為不同黨派或不同總統而跟著改變，這已經相當確定的事情」。

他解釋，從美中貿易戰的脈絡一路看下來，本來只有貿易議題，後來擴大成科技戰，「有一些科技，比如說用在侵犯人權，涉及到人權與法治的差異就顯現出來了」。

中央銀行副總裁陳南光。記者陳怡慈／攝影
中央銀行副總裁陳南光。記者陳怡慈／攝影
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香港貿易戰金融中心反送中
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