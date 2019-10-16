親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

指馬英九收政治獻金 段宜康確定要賠60萬了

全台十大話題夜市 「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠

不滿勞動部裁決罷工事件 長榮航擬提行政訴訟

2019-10-16 16:56經濟日報 記者黃文奇／即時報導

勞動部今(16)日公布桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)針對長榮航空5月8日「公司因應罷工可能採取之措施」公告、以及長榮海運為確保其員工及財產安全於大門口設置錄影機之勞裁案審議結果，裁決委員會決議對長榮航空進行裁罰，對此結果長榮航空深表遺憾。

長榮航認為，勞動部的裁決結果已經嚴重損害公司治理，也影響民營企業自主管理的權限。長榮航空表示將會依規定繳納罰款，但也將會於接到裁決書後進一步研究提出行政訴訟之可行性，爭取公司應有的權益。

長榮航空再次強調，0508公告是公司告知全體員工一旦發生罷工時的應變措施，公司給予員工獎勵措施應屬公司治理的一部分，提供員工的各項福利也應該有依營運狀況作調整的權利，這是法律賦予公司的自主管理權，不應成為不當勞動裁決的標的。

長榮航空在7月6日罷工結束當日與桃空職工簽訂協議，雙方皆同意漸進式給予優待機票，公司已按照協議在兩個月內提出漸進式給予優待機票方案，並在8月初已開放參與罷工者使用聯航優待機票。

長榮航空本著照顧員工的精神，在勞資雙方尚未達成協議的情況下，仍決定依照8月6日協商時所提出的漸進式給予優待機票方案來執行。此外，也會依員工對公司的貢獻度及個別表現，視個案提前給予優待機票之獎勵，相信公司多項作為已符合當時勞資雙方達成漸進式給予優待機票的原則和精神。

另外，長榮航指出，長榮海運民生大樓並非長榮航空的辦公場所，經長榮航空詢問長榮海運，得知長榮海運為保護大樓安全，原本就設有保全錄影設備，而桃空職工在長榮海運民生大樓大門口前舉辦罷工投票期間，嚴重影響長榮海運員工與洽公人員的進出動線，也有造成衝突疑慮，因此長榮海運在公司內部加設錄影裝置，確保一旦發生衝突有存證依據，可以保護公司資產及員工安全。

此舉與長榮航空無關，但桃空職工卻藉此操弄、指控長榮航空窺伺、影響投票，勞動部也只因長榮海運為長榮航空主要股東之一，就逕行推定設置錄影機是長榮航空所為而予以裁罰，此決議無法讓人信服。

長榮航空將秉持誠信原則以及對公司員工的承諾，漸進式給予優待機票獎勵，並遵循公司內部相關的管理規則實行；對於勞動部的裁決結果，長榮航空亦將研議行政救濟之可行性。

長榮航空也呼籲桃空職工應該回歸理性，無論本案未來是否進入司法訴訟程序，桃空職工都不應以任何方式影響司法機關之判決，也不應藉此製造事端，一再撕裂勞資雙方的和諧。

長榮航空長榮海運機票
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

優待機票案裁決出爐 長榮：遺憾且不排除提行政訴訟

2019-10-16 17:07

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52

高通今年對台投資 預估創4467億元產值

2019-10-16 14:45

經濟成長率IMF下修至2％ 主計長樂觀看待

2019-10-16 14:45

長榮優待機票公告 裁決認定不當勞動行為

2019-10-16 13:49

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 13:16

亞太循環經濟論壇高雄登場 產官界：重新思考生產策略

2019-10-16 12:40

全國數位檢舉頻道商壟斷 公平會：情境與當年不同

2019-10-16 12:17

黃美瑛出席高通新大樓動土 立委：這樣的公平會很扭曲

2019-10-16 12:13

IMF下修台灣經濟成長率 蔡英文：仍穩定成長

2019-10-16 12:07

美中達成貿易協議？謝金河：這次只是中場休息時間

2019-10-16 11:09

IMF下修台灣今年經濟成長至2％ 主計長：我們態度樂觀

2019-10-16 10:16

名家觀點／以無齡心態贏向新銀光經濟

2019-10-16 00:31

呂桔誠看明年景氣「碎步快行」

2019-10-16 00:23

景氣擴張力道趨緩 加班工時連10月負成長

2019-10-16 00:18

加班工時 連十月下滑

2019-10-15 23:30

台商回流帶動就業？124家業者員工人數增3.43％

2019-10-15 18:26

前8月經常性薪資增幅2.32％ 創19年同期次高

2019-10-15 17:46

8月經常性薪資為42,135元 年增2.22％

2019-10-15 16:27

國產車死亡交叉！ 車輛公會理事長：已是危急存亡之秋

2019-10-15 16:16

電動車補助大縮水！最新版補助概況一次看

2019-10-15 15:20

明年縮水 電動機車補助今年翻逾2倍

2019-10-15 14:37

超羨慕！勞退帳戶有千萬元 一年就分紅80萬元

2019-10-15 13:29

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

台積雙響砲 業內業外皆美

2019-10-15 23:26

台灣2019年經濟成長率 IMF下修至2%

2019-10-15 22:23

日被動元件大廠落難 奇力新迎轉單

2019-10-16 00:24

中油輪班人員鬆綁輪班間隔 影響6000人

2019-10-16 10:27

尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15

超微搶市占 帶旺台系鏈

2019-10-16 00:20

買投資保單須錄影 嚇退銀髮族

2019-10-16 00:10

永豐金何家固樁 加碼自家股

2019-10-16 01:01

英特爾CPU缺貨再起 雙A頭大

2019-10-15 23:49

接軌IFRS 17 投資保單銷售將回升

2019-10-16 00:06

台塑以5,000萬美元和解德州廠水汙染案

2019-10-16 11:34

台積電、世界…父子登山 各擁一片天

2019-10-15 23:22

網家出奇招拚雙11 線上也能買賓士

2019-10-15 23:07

台商回流帶動就業？124家業者員工人數增3.43％

2019-10-15 18:26

工研院14院士今為產業把脈 提三大應用方向

2019-10-15 20:20

越南需求躍增 東協鋼鐵概念股搶鏡

2019-10-16 00:24

美中達成貿易協議？謝金河：這次只是中場休息時間

2019-10-16 11:09

金管會澄清何壽川保釋金爭議 將追查金檢報告為何流出

2019-10-15 19:09

全家科技概念店 創三個第一

2019-10-16 00:41

黃美瑛出席高通新大樓動土 立委：這樣的公平會很扭曲

2019-10-16 12:13

高通對台下單 經濟部估今年創4,500億元產值

2019-10-16 09:43

奇力新啟動擴產 鎖定5G商機

2019-10-15 23:49

企併法大體檢／企併法修正 五面向改革

2019-10-16 01:08

電子代工廠 保守看Q4

2019-10-15 23:49

稅局抓漏 實地清查店家

2019-10-15 23:26

長榮優待機票公告 裁決認定不當勞動行為

2019-10-16 13:49

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

鋼鐵股「含中」效應 牽動產業版圖

2019-10-15 23:49

住院險理賠增復效通知與鼻失能二修正 明年元月上路

2019-10-15 20:31

台銀鼠年生肖套幣 開賣

2019-10-16 01:01

企業工會傳選舉黑箱違法 長榮兩千員工連署抗議

2019-10-15 21:25

景氣擴張力道趨緩 加班工時連10月負成長

2019-10-16 00:18

匯市土洋大戰 台幣由升轉貶

2019-10-15 23:25

投保時未誠實告知健康情形 保險公司可解約

2019-10-15 20:44

鼠年銀幣金條問世 精鑄光閘多炫彩

2019-10-15 20:01

長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52

金管會大開罰 前10月對金融業罰鍰已超越去年一整年

2019-10-15 19:49

鵬鼎市值 衝破千億人民幣

2019-10-16 00:43

金融業前十月罰鍰 大增

2019-10-16 01:01

加班工時 連十月下滑

2019-10-15 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top