蘇貞昌、AIT處長相見歡 莫健：台美成就越來越多

2019-10-16 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 /台北即時報導



行政院長蘇貞昌今（16）日在行政院接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）一行。蘇揆針對近期美方通過的多項對台法案及軍售表示感謝，並表達希望美國能繼續支持台灣在國際與區域繼續做有意義的貢獻者。莫健也表示，台美雙方未來類似相關的成就「會越來越多」。

蘇揆今日於行政院內，接見莫健、AIT政軍組組長唐默迪（Matthew Tritle）、AIT台北辦事處之副處長谷立言（Raymond Greene）、政治組組長裴德禮（Brad Parker）、經濟組組長安恬（Dannielle Andrews）等一行，蘇揆也致贈「喜桃 桃喜杯」與「藍衫客陶杯」等禮品，表達歡迎。

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表示，上次莫健來台時他們本來有約要見面，但因剛好發生地震而臨時取消見面，莫健也剛好趕著回美國，蘇揆對此次會面表示歡迎，並對上次未竟的會面表示歉意。

蘇揆說，台美關係非常重要，莫健對台美關係的維持與增進有非常卓越的貢獻，他先前與AIT處長酈英傑( William Brent Christensen)見面時，也特別表示希望台美雙方能增進關係，而這段期間以來，台美雙方如AIT等單位一起努力，也讓台美關係再度增進。

蘇揆說，先前蔡總統兩度前往美國，都有莫健全程的陪同，在各方面幫助都非常大，對此表示感謝，而早上蔡總統與莫健會面，總統也特別提到這段期間美國國會通過相關法案，以及美國政府一一同意對台有關軍售，加強自我防衛能力。 蘇揆盛讚蔡總統在此方面的貢獻以及莫健的努力，讓台美之間更為互信，在增加台灣自我防衛能力以及美國旅行對台六項保證等作為，他們也要表達肯定與感謝。

蘇揆指出，美國聯邦參議院外交委員會上月底才剛通過台北法案（Taipei Act），本月初美國國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）也來台和我方共同主持相關會議，使台灣在國際、區域和平各方面作出貢獻，對此他表示肯定，希望台灣在此方面能做個有意義的貢獻者，也希望美國繼續支持台灣在這方面的發展。

莫健表示他肯定是台灣的好朋友，也贊成蘇揆所言的台美關係越來越緊密，台美雙方共享許多相近的理念，包括民主自由等價值，這也讓雙方緊密地結合在一起，除了雙方共享的議題外，也希望能一起迎向未來。

莫健指出，蘇揆方才提到台美雙方有許多共同的成就，他們也保證這樣的成就「會越來越多」，這次很開心能到行政院，也很高興能做更多討論。