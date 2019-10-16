許勝雄：2020年將延續今年的「嚴峻」狀態

2019-10-16 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北即時報導



三三會今（16）日舉行例會，三三會理事長許勝雄表示，國際貨幣基金基金組織（IMF）下修全球經濟展望，全球及台灣經濟成長率都被調降。台灣受到大環境影響，整替承現內溫外冷，希望明年選舉後，不管是誰當選，都要和民間共同努力拚經濟。

許勝雄表示，全球經濟放緩及經濟體間的貿易衝突，都將使台灣2020年經濟局勢面臨嚴峻考驗。

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IMF下修全球經濟成長率至3.4％，中國大陸經濟成長率也下修至5.8％，面臨「保6」壓力，這些都會連帶影響台灣經濟發展。

許勝雄進一步表示，今年的景氣狀況相當嚴峻，明年也是同樣的狀況，跟台灣主要互動往來的國家，除日本能維持經濟成長率之外，美國、歐洲、中國大陸的經濟狀況都是呈現下滑，而台灣是以出口為導向的國家，當全球景氣不好時，台灣也會受影響。

即使因中美貿易戰，有部分的外資或台商回台投資，對台灣有幫助，但全球經濟成長動能不足是事實，每個國家多少都採取財政或經濟手段。他舉韓國為例，明年預算向國會拿4,200億美金預算，共增加8%，對就業創新和產億經濟活動補助。

政府給資源的例子還有日本， 日本對幼兒養育補貼，年金補貼皆有增加趨勢。印度更積極提升投資環境，投資招商政策的改變，以及對外資投資比例上更開放，企業免稅額度提高等。

各國政府都有刺激經濟的措施，若台商在台灣的經濟活動，降低企業界租稅或金融放放，都可以讓台商在經濟成長力道放緩下的環境，有緩衝的空間。

至於區域合作上，台灣未加入的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）明年預計就會生效，目前與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）會員國協議進展未明，若不思考對策，台灣將面臨邊緣化壓力。