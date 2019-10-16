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長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

長榮空服員在今年6月20日發動罷工行動，因長榮航空早在5月8日就發出公告，表示「自罷工首日起3年，將暫時停止所有員工及眷屬申請／使用本公司員工優待機票暨聯航優惠機票，惟為鼓勵全體空、地勤員工於罷工期間支援公司，避免損害旅客權益，只要於罷工期間同仁依班表出勤者，與配合公司調整班表者，不受此限」。桃園市空服員職業工會對此提起不當勞動行為裁決，裁決昨出爐，裁決委員認定長榮航空0508公告、在罷工投票票架設監視器，構成不當勞動行為。

經不當勞動行為裁決委員裁決，認定長榮公告構成工會法第35條第1項第1款、第4款、第5款所定的不當勞動行為。空服員工會表示，0508公告已被認定違法，這也是長榮航空公司第一個被認定違反工會法的案例，長榮航空應懸崖勒馬，立即恢復全體員工使用員工優待機票權益，停止製造差別待遇和繼續打壓工會，重新修復勞資關係。

勞動部官員說，此案經不當勞動行為裁決委員會認定，長榮航空在罷工前公告，若罷工將暫停員工免費機票3年，且僅限參與罷工者，時機敏感且具針對性，此外，在工會舉辦罷工投票期間，在投票處架設監視器也企圖影響會員不敢投票，這兩項行為有妨害工會會員行使團結權，離間以及使會員心生畏懼等，構成不當勞動行為，勞動部將依法開罰，2項合計可罰6到30萬元。

勞動部不當勞動行為裁決委員會認定，長榮航空0508發出暫停罷工者優待機票3年、在...
勞動部不當勞動行為裁決委員會認定，長榮航空0508發出暫停罷工者優待機票3年、在罷工投票處架設監視器，都構成不當勞動行為。本報資料照片。
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長榮航空罷工機票空服員勞動部
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