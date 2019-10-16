台塑德州廠污染案15億元和解 台塑回應了

2019-10-16 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北即時報導



台塑德州廠被控傾倒塑膠顆粒，汙染工廠附近的考克斯溪，遭美國聯邦法院認定違反聯邦「淨水法」，台塑美國公司於美國時間周二（15）確定與原告達成全面性和解，同意未來五年內投資5,000萬美元（約新台幣15.3億元），促進該地區的相關公益事項。

台塑主管今（16）日回應表示， 台塑美國公司將秉持安全環保方式生產，確保各項環保措施優於石化業界，善盡環境永續之企業社會責任。

台塑早在今年6月，就被美國聯邦法院認定排放塑膠顆粒的行為違反聯邦淨水法，原本外界擔心台塑最多可能面臨高達1.62億美元（約新台幣50億元）的天價罰款，今日台塑以5,000萬美元達成和解，算是把損失控制到最低。

此次台塑傾倒塑膠顆粒案的提告人，為當地環保人士黛安‧威爾遜（Diane Wilson）與環保團體聖安東尼奧灣河口護水聯盟，聲稱台塑在當地的工廠違法排放塑膠顆粒與其他污染物，對當地水資源與漁業造成污染，經過長達1,000多天的資料收集，今年3月對台塑提起訴訟。

美國聯邦地方法院承辦法官霍伊特（Kenneth M. Hoyt）今年6月底簽署意見書，表示證據顯示台塑從2016年1月31日起排放塑膠顆粒，認定台塑違反州政府所頒發的經營許可限制以及淨水法，全案於9月開庭審理。

根據外電報導，雙方昨天達成和解，台塑同意支付5,000萬美元，用於改善當地河川水質。另外台塑也將捐款75萬美元給當地一個青年扶助計畫，提供低收入青少年和兒童餐食、點心和交通運輸。

和解協議還需要經過美國司法部和環境政策署的檢視及批准。

在此之前，台塑美國先前也承諾，擬再投資4,000萬美元增加一個雨水滯留池，以進一步減少塑膠粒排放機率。另外也會全面進行檢討改善，積極推動「嚴格管制塑膠粒不落地」。