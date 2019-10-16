高通今年對台投資 預估創4467億元產值
2019-10-16 14:45
聯合晚報 記者葉卉軒
／台北報導
針對美商高通公司依據訴訟和解內容執行情形，經濟部次長林全能今日赴立法院經濟委員會進行報告。林全能表示，依資策會產業情報研究所（MIC）統計，美商高通公司帶動網通產業產值2019年預估達新台幣4467億元。時代力量立委徐永明指出，公平會主委黃美瑛6月親自出席美商高通新大樓動土典禮，這樣的公平會扭曲。
徐永明質詢指出，黃美瑛6月出席美商高通於新竹科學園區舉行新大樓動土典禮，此舉根本就是錦上添花，對聯發科等台灣廠商情何以堪。
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徐永明表示，公平會主委出席個別廠商的動工典禮，而且還是一個被公平會裁罰的公司，這樣的公平會很扭曲，且公平會還把美商高通搞得像國營企業一樣，不僅每季得像公平會報告，公平會網頁甚至還有一個專區在介紹美商高通公司，當初訴訟和解走錯方向。
對此，黃美瑛答詢表示，會出席美商高通公司新大樓動土，是在營造一個競爭的環境，有競爭，國內廠商才會進步，公平會這麼做是在促進國內外廠商的競爭。
林全能進一步指出，高通公司於2018年下單台灣半導體與封測產業約新台幣791億元，帶動網通產業產值約新台幣4513億元，2019年預估達新台幣4467億元，其中單台灣半導體與封測產業約台幣1088億元。
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