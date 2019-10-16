亞太循環經濟論壇高雄登場 產官界：重新思考生產策略

2019-10-16 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



總統蔡英文在2016年就職時宣示，台灣要走向循環經濟時代，將廢棄物轉換為再生資源，更是政府「5加2產業創新」政策之一，第一屆亞太循環經濟論壇今起一連3天在高雄展覽館登場，循環台灣基金會董事長黃育徵說，將產品轉為服務、廢棄物高價值循環及產業共生合作，就是台灣企業未來推動循環經濟的轉型策略。

經濟部次長曾文生表示，因應循環經濟國際趨勢，這幾年民間組織及產業相繼投入，公部門也透過跨部會合作，協助企業推動循環經濟，像太陽能光電板就正在開發新製造技術，以便做後續回收再利用；企業也應從消費者角度，重新思考產品和服務的需求，進一步在生產策略做出改變。

環保署副署長沈致修說「廢棄物就是錯置的資源」，持續回收、循環再生，垃圾也能變黃金，環保署已設定2020年「源頭減量」、2030年達到「綠色生產消費」、2050年達到「物質全循環」的終極目標。

該論壇共安排18名國際講者、49間台灣企業實踐者及5條實地參訪路線，分享、探討循環經濟趨勢及企業落實轉型的策略和方法，吸引荷蘭、盧森堡、英國及越南、印尼、泰國、菲律賓等500多位國內外企業參與者參加。聯合國環境薯國際資源委員會主席喬納茲‧珀多尼克（Janez Potocnik）更應邀進行開幕專題演講。

珀多尼克表示，世人必須正視經濟與環境是共生的，透過循環經濟才能讓資源的使用更有效地促進人類福祉，減少對環境的影響，才能夠克服氣候變遷的挑戰，實現永續發展目標。

黃育徵提出「企業實踐循環經濟路徑圖」，包括產品服務化、高價值循環及系統合作等。他舉例，台灣每年有2千萬噸工業廢棄物，包括稀貴金屬、電路板等，手機業在設計時，就應思考如何成為下支手機的原料，並強化製作品質，以降低手機報廢率；台灣每年更產出550萬噸豬糞尿，至少可興建140所沼氣發電廠。